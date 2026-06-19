Η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO) υποβάθμισε το επίπεδο ναυτιλιακής απειλής στα Στενά του Ορμούζ από «κρίσιμο» σε «μέτριο», μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για την επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Ωστόσο, η υπηρεσία προειδοποιεί τους ναυτιλλόμενους για ύπαρξη ναρκών και αυξημένη ναυτική παρουσία λόγω επιχειρήσεων εκκαθάρισης.

Η απειλή στην περιοχή είχε προηγουμένως χαρακτηριστεί ως «κρίσιμη» εξαιτίας των στρατιωτικών επιχειρήσεων που βρίσκονταν σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή.

Η UKMTO, η οποία λειτουργεί υπό το Βασιλικό Ναυτικό του Ηνωμένου Βασιλείου και παρέχει πληροφορίες ναυτιλιακής ασφάλειας, ανέφερε ότι η κατάσταση εμφανίζει σημάδια αποκλιμάκωσης, χωρίς ωστόσο να έχουν εξαλειφθεί οι κίνδυνοι.

Προειδοποίηση για νάρκες και αυξημένη ναυτική παρουσία

Σε σχετική οδηγία που εξέδωσε την Πέμπτη, η υπηρεσία κάλεσε τους ναυτιλλόμενους να παραμείνουν σε επιφυλακή.

«Οι ναυτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν την ύπαρξη ναρκών και να αναμένουν αυξημένη ναυτική παρουσία, καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εκκαθάρισης», σημείωσε η UKMTO.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αναμένεται συμφόρηση στις θαλάσσιες οδούς διέλευσης, καθώς πολεμικά πλοία παραμένουν στην περιοχή για να διασφαλίσουν την ομαλή και ασφαλή ροή της ναυσιπλοΐας.

Οι ΗΠΑ αίρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού ότι αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, ο οποίος βρισκόταν σε ισχύ από τον Απρίλιο.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης και τη σταδιακή επαναφορά της ναυσιπλοΐας και του εμπορίου στην περιοχή.

Ενημέρωση του Κογκρέσου από τον Λευκό Οίκο

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος πραγματοποίησε κλειστή ενημέρωση προς κορυφαία στελέχη της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με τη συμφωνία με το Ιράν.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τη διαδικασία, στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οι ηγεσίες των δύο σωμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας και της Βουλής.

Πρόκειται για την πρώτη εκτενή ενημέρωση που παρείχε η αμερικανική κυβέρνηση στους νομοθέτες σχετικά με τις λεπτομέρειες του συμφώνου που υπέγραψε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Οι επόμενες διαπραγματεύσεις για μόνιμη εκεχειρία

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι παρουσίασαν τα βασικά σημεία της συμφωνίας, απάντησαν σε ερωτήσεις των βουλευτών και γερουσιαστών και παρουσίασαν το επόμενο στάδιο των συνομιλιών.

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες 60 ημέρες, με στόχο την επίτευξη μιας μόνιμης εκεχειρίας και μιας συνολικής διευθέτησης των εκκρεμών ζητημάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Αντιδράσεις στο Κογκρέσο για τη συμφωνία

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε εν μέσω αυξανόμενων επικρίσεων στο αμερικανικό Κογκρέσο για τη συμφωνία.

Μεταξύ των επικριτών βρίσκονται και Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές, οι οποίοι αμφισβητούν κατά πόσο η Ουάσινγκτον εξασφάλισε επαρκείς παραχωρήσεις από την Τεχεράνη έπειτα από σχεδόν τέσσερις μήνες πολέμου.

Οι αντιδράσεις αυτές αναμένεται να ενταθούν το επόμενο διάστημα, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση επιχειρεί να εξασφαλίσει πολιτική στήριξη για τη συνέχιση της διπλωματικής διαδικασίας.

protothema.gr