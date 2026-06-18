Σημάδια αποκλιμάκωσης στην ένταση που είχε διαταράξει τις θαλάσσιες μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ καταγράφονται πλέον στις διεθνείς αγορές, καθώς η ναυσιπλοΐα φαίνεται να επανέρχεται σταδιακά σε πιο ομαλές ρυθμίσεις μετά την ανακοίνωση προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Η κίνηση των δεξαμενόπλοιων αυξήθηκε αισθητά μέσα σε λίγες ώρες από την εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με ναυτιλιακά δεδομένα που αποτυπώνουν βελτίωση στο κλίμα ασφάλειας στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο, από την οποία διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων φορτίων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων, επτά πλοία έχουν διασχίσει το Στενό. Τέσσερα φορτηγά πλοία, ένα δεξαμενόπλοιο ΥΦΑ υπό γαλλική σημαία και ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς ασφάλτου σε υγρή μορφή υπό σημαία των Νήσων Κουκ εξήλθαν όλα από το Στενό με κατεύθυνση τον Κόλπο του Ομάν. Το άλλο πλοίο, το Starway υπό σημαία του Παναμά, εισήλθε στο Στενό κατευθυνόμενο προς τον Περσικό Κόλπο. Με χωρητικότητα άνω των 46.000 τόνων πετρελαίου, το Starway απενεργοποίησε τον πομποδέκτη AIS του, κρύβοντάς το ουσιαστικά από την ορατότητα — μια τακτική που έχει γίνει πιο συνηθισμένη από την αρχική κλείσιμο του Στενού τον Μάρτιο.

Η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Σαουδική Αραβία είχε μεταφέρει μεγάλο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου της μέσω του λιμένα Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς η ουσιαστική διακοπή της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ είχε εγκλωβίσει εκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στα ύδατα του Κόλπου.

Θετικές ενδείξεις καταγράφηκαν και στην αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Το δεξαμενόπλοιο LNG «Mraikh», που συνδέεται με την QatarEnergy και διαχειρίζεται η γαλλική θυγατρική της νορβηγικής Knutsen OAS Shipping, εξήλθε από τον Κόλπο μέσω των Στενών μεταφέροντας φορτίο από το Κατάρ με προορισμό το Πακιστάν. Πρόκειται για ένα από τα μόλις 15 πλοία LNG που έχουν εγκαταλείψει τον Κόλπο από την έναρξη της σύγκρουσης.

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Την ίδια στιγμή, το δεξαμενόπλοιο «Tong Lin Wan», υπό σημαία Χονγκ Κονγκ, πέρασε επίσης τα Στενά του Ορμούζ με προορισμό τη Σιγκαπούρη, μεταφέροντας νάφθα από τα διυλιστήρια Ruwais των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ένα ακόμη πλοίο της ίδιας κατηγορίας, το «Ye Chi», κινήθηκε στην περιοχή κοντά στο νησί Λαράκ του Ιράν, χωρίς ωστόσο να συνεχίσει την πορεία του.

Επιπλέον, τρία δεξαμενόπλοια φόρτωναν πετρέλαιο κοντά στο λιμάνι της Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εκτός των Στενών, με δύο από αυτά να έχουν ήδη αναχωρήσει προς ευρωπαϊκούς προορισμούς. Η Φουτζάιρα είχε βρεθεί στο στόχαστρο ιρανικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου.

Παρά την αυξημένη κινητικότητα, στελέχη της ναυτιλιακής και ασφαλιστικής αγοράς εμφανίζονται επιφυλακτικά. Η INTERTANKO, που εκπροσωπεί τους ανεξάρτητους πλοιοκτήτες δεξαμενόπλοιων διεθνώς, ζήτησε σαφείς εγγυήσεις για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την άμεση έναρξη επιχειρήσεων αποναρκοθέτησης, υπογραμμίζοντας ότι τα πλοία πρέπει να διασφαλιστεί πως δεν θα αποτελέσουν ξανά στόχο επιθέσεων.

Ανάλογη στάση κράτησε και η Lloyd’s Market Association του Λονδίνου, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τις κυρώσεις, τη νομοθεσία περί τρομοκρατίας και τα τέλη διέλευσης. Όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και η πλήρης επιστροφή της εμπορικής ναυσιπλοΐας στα προπολεμικά επίπεδα αναμένεται να αποτελέσει μια μακρά και σύνθετη διαδικασία.

Φωτογραφίες από την κίνηση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

protothema.gr