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Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφηκαν στην παραλία της Σίβηρης στην Χαλκιδική, όπου πυροσβέστης κατέρρευσε την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και τουριστών λόγω της πυρκαγιάς.

Ο πυροσβέστης κατέρρευσε στην αμμουδιά, με διασώστη να σπεύδει στο πλευρό του και να του παρέχει τις πρώτες βοήθειες, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ. Την ίδια ώρα, το μέτωπο της φωτιάς παρουσιάζει καλύτερη εικόνα.

Από την παραλία της Σίβηρης απεγκλωβίστηκαν 481 άτομα με δύο πλωτά του Λιμενικού, δύο πλοία της Πυροσβεστικής, τρία αλιευτικά, ιδιωτικά σκάφη και ένα ταχύπλοο πλοίο.

Οι 285 μεταφέρθηκαν στην Σάνη και οι 196 επιβιβάστηκαν στο Speedrunner Jet και μεταφέρονται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στην περιοχή παραμένουν τρία πλωτά του λιμενικού, δύο σκάφη της Πυροσβεστικής και ιδιωτικά σκάφη.

protothema.gr