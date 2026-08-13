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Αλλαγή υπάρχει από σήμερα στη σύνθεση της δημοτικής ομάδας του ΔΗΣΥ στον Δήμο Πάφου. Ο δημοτικός σύμβουλος Κώστας Ζαμπυρίνης αποχώρησε οικειοθελώς από το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου για προσωπικούς λόγους και από σήμερα την θέση του αναλαμβάνει η πρώτη επιλαχούσα του κόμματος στον Δήμο Πάφου κατά τις τελευταίες δημοτικές εκλογές, Χριστιάνα Τσιακκαριά.

Στην πρώτη της τοποθέτηση η κ. Τσιακκαριά κάνει λόγο για ιδιαίτερη τιμή και αίσθημα ευθύνης, ευχαριστώντας τον Κώστα Ζαμπυρίνη για την παρουσία,την προσφορά και την συμβολή του στα του Δήμου Πάφου αυτά τα δυο χρόνια.

​Αναλαμβάνω τον ρόλο με σεβασμό προς τον θεσμό,διάθεση για δουλειά και κυρίως με πρόθεση να είμαι παρούσα να ακούω και να διεκδικώ όσα αξίζει ο Δήμος και οι δημότες μας, αναφέρει. ​Η πορεία απο εδώ και πέρα θα είναι πορεία ευθύνης, συνεργασίας και προσφοράς, ώστε να φανώ αντάξια της εμπιστοσύνης σας, καταλήγει η νέα δημοτική σύμβουλος Πάφου του ΔΗΣΥ.