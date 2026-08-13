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Αλλαγή υπάρχει από σήμερα στη σύνθεση της δημοτικής ομάδας του ΔΗΣΥ στον Δήμο Πάφου. Ο δημοτικός σύμβουλος Κώστας Ζαμπυρίνης αποχώρησε οικειοθελώς από το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου για προσωπικούς λόγους και από σήμερα την θέση του αναλαμβάνει η πρώτη επιλαχούσα του κόμματος στον Δήμο Πάφου κατά τις τελευταίες δημοτικές εκλογές, Χριστιάνα Τσιακκαριά.
Στην πρώτη της τοποθέτηση η κ. Τσιακκαριά κάνει λόγο για ιδιαίτερη τιμή και αίσθημα ευθύνης, ευχαριστώντας τον Κώστα Ζαμπυρίνη για την παρουσία,την προσφορά και την συμβολή του στα του Δήμου Πάφου αυτά τα δυο χρόνια.
Αναλαμβάνω τον ρόλο με σεβασμό προς τον θεσμό,διάθεση για δουλειά και κυρίως με πρόθεση να είμαι παρούσα να ακούω και να διεκδικώ όσα αξίζει ο Δήμος και οι δημότες μας, αναφέρει. Η πορεία απο εδώ και πέρα θα είναι πορεία ευθύνης, συνεργασίας και προσφοράς, ώστε να φανώ αντάξια της εμπιστοσύνης σας, καταλήγει η νέα δημοτική σύμβουλος Πάφου του ΔΗΣΥ.