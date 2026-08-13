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Έξι επικεφαλής αραβικών ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών, ανάμεσά τους το Κατάρ και το Μαρόκο που συνδιοργανώνει το Παγκόσμιο Κύπελλο 2030 εξέφρασαν τη στήριξή τους προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο.

Αραβική στήριξη στον Ινφαντίνο

Ο πρόεδρος της FIFA μπήκε στο στόχαστρο τριών συνομοσπονδιών, της UEFA, της AFC και της CONCACAF , για τη στάση του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για την προτεινόμενη πώληση μεριδίου των εμπορικών δικαιωμάτων του Μουντιάλ, ζητώντας μια πλήρως ανεξάρτητη διερεύνηση των γεγονότων.

Ο Ελβετός διαχειριστής είχε προτείνει την κατάργηση των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου και την πώληση του 20% σε ιδιώτες επενδυτές, ώστε να συγκεντρωθούν περίπου 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο του αραβικού ποδοσφαίρου στην προσέγγιση των ανθρώπων και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών σε ολόκληρο τον αραβικό κόσμο, εκφράζουμε… την πλήρη υποστήριξή μας στον κ. Τζιάνι Ινφαντίνο, πρόεδρο της FIFA, και επιβεβαιώνουμε την εμπιστοσύνη μας στην ηγεσία του και τη συνεχή δέσμευσή του στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου παγκοσμίως», ανέφεραν οι επικεφαλής των έξι ομοσπονδιών σε κοινή δήλωση.

Six heads of Arab national football associations, including Qatar and 2030 World Cup co-hosts Morocco, backed FIFA President Gianni Infantino on Thursday, with football's world governing body in crisis following a failed private investment plan. https://t.co/5o2tZ2kN2l August 13, 2026

Την κοινή δήλωση υποστήριξης προς τον Ινφαντίνο υπέγραψαν ο επικεφαλής της εθνικής ομοσπονδίας του Κατάρ, Σεΐχης Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θανί, ο Χανί Αμπού Ρίντα, επικεφαλής της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αιγύπτου, καθώς και οι επικεφαλής των ομοσπονδιών του Λιβάνου, του Μαρόκου, του Σουδάν και της Μαυριτανίας.

Τέσσερις από τους έξι υπογράφοντες —ο Αλ Θανί, ο Αμπού Ρίντα, ο Φούζι Λέκτζαα από το Μαρόκο και ο Αχμέντ Γιαχία, επικεφαλής του ποδοσφαίρου της Μαυριτανίας— είναι επίσης μέλη του Συμβουλίου της FIFA.

Η πρόταση του Ινφαντίνο, που τελικά αποσύρθηκε, συνοδευόταν από επιχορήγηση 20 εκατομμυρίων δολαρίων προς τις ομοσπονδίες-μέλη για τον επόμενο κύκλο χρηματοδότησης —ποσό που θα μπορούσε να διπλασιαστεί εάν υπέγραφαν τη συμφωνία.

Παράλληλα, η Ιρλανδία αποτέλεσε μία ακόμη χώρα που απέσυρε τη στήριξή τους στον Ινφαντίνο. «Μετά από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της FAI, ελήφθη η απόφαση να ανακληθεί η επιστολή υποστήριξης που είχε παράσχει η ομοσπονδία νωρίτερα φέτος. Έκτοτε, απέστειλε επιστολή στη FIFA εξηγώντας το σκεπτικό της.

Η ομοσπονδία είναι ευγνώμων για τη στήριξη που παρέχει η FIFA στο ιρλανδικό ποδόσφαιρο, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα έχουν εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και την έλλειψη ουσιαστικής διαβούλευσης», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Παρά την εναντίωση των τριών συνομοσπονδιών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 136 από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη που θα ψηφίσουν στις προεδρικές εκλογές της FIFA τον Μάρτιο, ο Ινφαντίνο εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρούς συμμάχους, όπως τα αραβικά κράτη.

Ο Ινφαντίνο θα χρειαστεί απλή πλειοψηφία 106 ψήφων εφόσον βρεθεί αντιμέτωπος με έναν μόνο αντίπαλο στις εκλογές του επόμενου έτους. Σε περίπτωση που υπάρχουν τρεις ή περισσότεροι υποψήφιοι, ο Ινφαντίνο θα χρειαστεί πλειοψηφία δύο τρίτων (141 ψήφους) στον πρώτο γύρο.

Ποιες χώρες εναντιώθηκαν στον Ινφαντίνο

Η Ιρλανδία δεν είναι η μόνη χώρα που αντιτάχθηκε στον Ιρλανδία. Η πρώτη χώρα που το έκανε αυτό είναι η Φινλανδία που απέστειλε επίσημη επιστολή απόσυρσης της στήριξής της. Στη συνέχεια, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σερβίας απέστειλε παρόμοια επιστολή στη FIFA, ενώ και η σουηδική ποδοσφαιρική ομοσπονδία ακολούθησε το ίδιο παράδειγμα.

Την ίδια στάση υιοθέτησαν και η Κροατία, η Αλβανία, αλλά και η Ελλάδα με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία να αποστέλλει επιστολή απόσυρσης υποστήριξης προς τη FIFA.

huffingtonpost.gr