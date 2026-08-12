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Βαρύ πένθος στην οικογένεια της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Θεόδωρος Κολοκούδιας, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του σωματείου. Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες υπηρέτησε την ΕΝΠ από τη θέση του προπονητή, συνδέοντας το όνομά του με ιστορικές επιτυχίες και αφήνοντας ανεξίτηλη παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Με συγκινητική ανακοίνωσή της, η Ένωση αποχαιρετά έναν άνθρωπο που αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στον σύλλογο.

Η ανακοίνωση της ΕΝΠ

«Καλό ταξίδι στο φως, Θεόδωρε Κολοκούδια..

Έφυγε ένας άνθρωπος που υπηρέτησε την Ένωση με ολόκληρη τη ζωή του.

Με βαθιά θλίψη, η οικογένεια της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου αποχαιρετά σήμερα τον Θεόδωρο Κολοκούδια, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του Σωματείου μας. Έναν άνθρωπο του οποίου το όνομα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την Ένωση, με τις μεγαλύτερες στιγμές και τις λαμπρότερες σελίδες της ιστορίας της.

Ο Θεόδωρος Κολοκούδιας γεννήθηκε το 1938 στο Παραλίμνι και από πολύ νεαρή ηλικία αφιερώθηκε στον αθλητισμό. Υπήρξε Παγκυπριονίκης στα 100 μέτρα και στο δέκαθλο, πριν γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στο ποδόσφαιρο και, πάνω απ’ όλα, στην αγαπημένη του Ένωση.

Για περισσότερα από 30 χρόνια υπηρέτησε πιστά την ομάδα μας από τη θέση του προπονητή. Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής και έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του σε γενιές ποδοσφαιριστών και συνδέοντας το όνομά του με μερικές από τις σημαντικότερες επιτυχίες του Σωματείου μας:

• 4 τελικούς Κυπέλλου

• Μία 2η θέση στο πρωτάθλημα

• Δύο φορές στην 3η θέση

• Την πρώτη και μοναδική ευρωπαϊκή νίκη της Ένωσης, στο Κύπελλο Κυπελλούχων.

Όμως η προσφορά του Θεόδωρου Κολοκούδια δεν μπορεί να αποτυπωθεί μόνο μέσα από τίτλους, θέσεις και αριθμούς.

Ήταν η καθημερινή του παρουσία. Η αγάπη του για την ομάδα. Η αφοσίωση, η σεμνότητα, η ευγένεια και το ήθος με τα οποία υπηρέτησε το έμβλημα του τσολιά για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Σήμερα η Ένωση δεν αποχαιρετά απλώς έναν πρώην προπονητή της.

Αποχαιρετά έναν δικό της άνθρωπο. Ένα κομμάτι της ιστορίας της. Έναν άνθρωπο που συνέδεσε τη ζωή του με την Ένωση και άφησε πίσω του μια παρακαταθήκη που θα παραμείνει ζωντανή στις επόμενες γενιές.

Η κηδεία του μακαριστού Θεόδωρου Κολοκούδια θα τελεστεί σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 17:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Παραλίμνι.

Η Ένωσις Νέων Παραλιμνίου συμμετέχει στο βαρύ πένθος της οικογένειας και των οικείων του και εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια.

Η Ένωση δεν θα σε ξεχάσει ποτέ. Η ιστορία της θα κουβαλά για πάντα και το δικό σου όνομα.

Αιωνία σου η μνήμη και ελαφρύ να είναι το χώμα που θα σε σκεπάσει».