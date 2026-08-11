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Ο θάνατος του Χόρχε Μέσι έχει επηρεάσει βαθιά τον Λιονέλ Μέσι. Συγκλονισμένος από αυτή την απώλεια, ο Αργεντινός θρύλος αποφάσισε να βάλει επ’ αόριστον την καριέρα του σε αναμονή, προκειμένου να βρίσκεται στο πλευρό των αγαπημένων του προσώπων.

Μια είδηση που κανένας φίλος του ποδοσφαίρου δεν ήθελε να ακούσει, έβγαλε στη φόρα το Foot Mercato. Το γαλλικό Μέσο αναφέρει πώς ο Λιονέλ Μέσι μετά τον θάνατο του πατέρα του, Χόρχε, αποφάσισε να σταματήσει να παίζει ποδόσφαιρο επ’ αόριστον για να βρίσκεται δίπλα στους δικούς του ανθρώπους.

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