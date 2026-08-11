Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Δύο περιπτώσεις οι οποίες δείχνουν ότι δεν συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις που αφορούν την προστασία των δασών, έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ώρες από το Τμήμα Δασών, το οποίο ενεργοποίησε τους μηχανισμούς αποτροπής τους.

Όπως ανέφερε στο philenews ο επί του Τύπου εκπρόσωπος του Τμήματος Δασών κ. Γλαύκος Κυριάκου, με τον οποίο επικοινωνήσαμε, στην πρώτη περίπτωση νεαροί μετέβησαν με τη φουκού τους στην παραλία της Λάρας η οποία εμπίπτει στο δασικό πάρκο του Ακάμα. Ωστόσο, μόλις άναψαν τα κάρβουνα εντοπίστηκαν αμέσως από τις κάμερες του Τμήματος Δασών. Ευτυχώς, στην περιοχή βρισκόταν περίπολο του Τμήματος και έσπευσε στο σημείο στερώντας το πάρτι από τους συγκεντρωθέντες.

Σημειώνεται, πως πέραν των όποιων κινδύνων από το άναμμα φωτιάς, στο παρελθόν παρατηρήθηκε το φαινόμενο κάποιοι να σκάβουν στην άμμο και να θάβουν τα κάρβουνα ή ακόμη και να αδειάζουν τα κάρβουνα στην παραλία.

Η δεύτερη περίπτωση αφορούσε άτομο το οποίο επιχείρησε να καψαλίσει χόρτα εντός του περιβολιού του στον Κουτραφά.

Ευτυχώς, και στην περίπτωση αυτή, στην περιοχή υπήρχε περίπολο του Τμήματος Δασών το οποίο κατέσβεσε την φωτιά. Το Τμήμα Δασών δεν περιορίστηκε σε παρατηρήσεις αλλά δρομολόγησε τη διαδικασία προσαγωγής του υπαιτίου ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Το ερώτημα είναι τι θα συνέβαινε και στις δύο περιπτώσεις αν δεν υπήρχε περίπολο κοντά στα δύο σημεία όπου άναψε φωτιά.

Ερωτηθείς σχετικά με τις κάμερες του Τμήματος στον Ακάμα, ο κ. Κυριάκου ανέφερε ότι υπάρχουν τόσο θερμικές κάμερες οι οποίες εντοπίζουν καπνό όσο και κάμερες οι οποίες βοηθούν το Τμήμα Δασών να έχει οπτική εικόνα του δάσους, ώστε να ελέγχει κατά πόσο έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά οπουδήποτε.

Ο κ. Κυριάκου ανέφερε ότι το σύστημα καμερών στον Ακάμα ήταν το πρώτο που εγκαταστάθηκε. Γενικά αναφερόμενος στους πολίτες, ανέφερε ότι όσο και αν το Τμήμα επαναλαμβάνει τον εαυτό του, καλεί τόσο τους εκδρομείς/παραθεριστές όσον και τους επαγγελματίες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να προστατεύουν και τον εαυτό τους και τους συνανθρώπους τους και τα δάση.

Το Τμήμα Δασών υποδεικνύει, πως οι δασικές πυρκαγιές, οφείλονται κυρίως σε ανθρωπογενείς αιτίες και προκαλούνται από σκόπιμες ενέργειες και από αμέλεια και σε μικρότερο βαθμό, από φυσικά αίτια (κεραυνούς). Οι κυριότερες αιτίες πρόκλησης δασικών πυρκαγιών είναι οι γεωργικές δραστηριότητες, η απόρριψη αναμμένων αποτσίγαρων ή σπίρτων, το άναμμα φωτιάς σε μη επιτρεπόμενα σημεία, η καύση σκυβάλων σε μη εγκεκριμένους χώρους, οι στρατιωτικές ασκήσεις, οι δραστηριότητες κυνηγών, οι δραστηριότητες σε κατοικίες όπως η χρήση ηλεκτρικών εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, το βραχυκύκλωμα ηλεκτροφόρων καλωδίων, κτλ.