Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ανέφικτη θεωρεί πλέον την κατάθεση του νομοσχεδίου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στη Βουλή στις 20 Σεπτεμβρίου ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, καθώς οι κοινωνικοί εταίροι δεν έχουν ακόμη λάβει το προσχέδιο της νομοθεσίας.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Μάτσας ανέφερε ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ουσιαστική συζήτηση κατά την πρώτη συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 19 Αυγούστου.

«Είναι ανέφικτο να αναμένεται ότι θα μπούμε σε βάθος συζήτηση» στις 19 Αυγούστου, είπε, προσθέτοντας ότι η συνεδρίαση ενδεχομένως να έχει «έναν πρώτον ενημερωτικό και διερευνητικό χαρακτήρα».

Σύμφωνα με τον ΓΓ της ΣΕΚ, πριν από το τέλος Αυγούστου δεν αναμένεται συνολική τοποθέτηση των κοινωνικών εταίρων επί του νομοσχεδίου.

«Είχαμε πει ότι θα έχουμε δύο μήνες ενώπιόν μας για να δούμε το νομοσχέδιο, αλλά ακόμα δεν μας έχει αποσταλεί», ανέφερε, παραπέμποντας στα όσα συζητήθηκαν κατά την τελευταία συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος στις 22 Ιουνίου.

Δύο συνεδριάσεις μέσα στον Αύγουστο

Για τον Αύγουστο έχουν προγραμματιστεί δύο συνεδριάσεις του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, στις 19 και στις 28 του μήνα.

Ο κ. Μάτσας εξήγησε ότι η πρώτη συνεδρίαση δεν μπορεί να αξιοποιηθεί για ουσιαστική διαβούλευση εάν δεν έχει προηγηθεί η αποστολή του νομοσχεδίου. Ακόμη και αν το κείμενο αποσταλεί εντός της εβδομάδας, εκτίμησε ότι οι θερινές διακοπές δεν θα επιτρέψουν στα συλλογικά όργανα των κοινωνικών εταίρων να συνέλθουν εγκαίρως για να το εξετάσουν.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η ΣΕΚ θεωρεί ανέφικτο το χρονοδιάγραμμα της 20ής Σεπτεμβρίου για την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή.

«Δεν μπορεί να είναι μόνο ο πρώτος πυλώνας»

Ο ΓΓ της ΣΕΚ τόνισε ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση πρέπει να έχει συνολικό χαρακτήρα και να περιλαμβάνει και τον δεύτερο πυλώνα, δηλαδή τα Ταμεία Προνοίας.

«Για να συναινέσουμε στην προώθηση της μεταρρύθμισης, πρέπει ο σχεδιασμός να είναι συνολικός. Διαφορετικά δεν θα μιλήσουμε για μεταρρύθμιση, θα μιλούμε για αποσπασματικές αναθεωρήσεις», είπε.

Το νομοσχέδιο που αναμένεται αφορά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αποτελεί τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει ζητήματα που σχετίζονται με:

την κατώτατη σύνταξη,

την κρατική ενίσχυση συνταξιούχων που δεν μπορούν να καταβάλουν τις ελάχιστες απαιτούμενες εισφορές,

το θέμα της αναλογιστικής μείωσης του 12%.

Τα Ταμεία Προνοίας θα ρυθμιστούν με ξεχωριστό νομοσχέδιο, έπειτα από τη συζήτηση που διεξάγεται στην τεχνική επιτροπή των κοινωνικών εταίρων.

Η ΣΕΚ ζητά ο δεύτερος πυλώνας να ενταχθεί στον συνολικό σχεδιασμό της μεταρρύθμισης, ακόμη και εάν η εφαρμογή του αποφασιστεί να αρχίσει σε διαφορετικό χρόνο.

«Εάν δεν υπάρξει συνολικός σχεδιασμός και πούμε ότι ο δεύτερος πυλώνας είναι να αποφασιστεί μετά από δύο ή τρία χρόνια, δεν μας εγγυάται κανένας ότι θα αποτελέσει τελικά μέρος της μεταρρύθμισης. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν, οι προτεραιότητες διαφοροποιούνται», ανέφερε ο κ. Μάτσας.

Στόχος η επάρκεια των συντάξεων

Η θέση των κοινωνικών εταίρων, σύμφωνα με τον ΓΓ της ΣΕΚ, είναι να προωθηθεί το συνταξιοδοτικό ως ενιαίο «πακέτο», ακόμη και αν τα επιμέρους μέτρα εφαρμοστούν σε διαφορετικά χρονικά στάδια.

Κεντρικός στόχος πρέπει να είναι η επάρκεια των συντάξεων, καθώς, όπως υπογράμμισε, «ο πρώτος πυλώνας από μόνος του δεν μπορεί να επιφέρει επάρκεια στις συντάξεις».

Παρά τις καθυστερήσεις, ο κ. Μάτσας εκτίμησε ότι παραμένει εφικτή η ολοκλήρωση της διαδικασίας και η ψήφιση της συνολικής μεταρρύθμισης μέχρι το τέλος του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι θα προχωρήσει ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους.

Σε σχέση με την τεχνική επιτροπή για τα Ταμεία Προνοίας, ανέφερε ότι στόχος είναι να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο σκέλος του διαλόγου εντός Σεπτεμβρίου, ώστε να ενσωματωθεί στον συνολικό σχεδιασμό.

«Όσο πιο συμφωνημένη πρόταση κατατεθεί στη Βουλή, τόσο λιγότερη συζήτηση ενδεχομένως να χρειάζεται», είπε.

Η ΣΕΚ θεωρεί περισσότερο αποτελεσματική και λιγότερο χρονοβόρα την επίτευξη συμφωνίας για τα Ταμεία Προνοίας στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, προτού κατατεθούν τα σχετικά νομοσχέδια στη Βουλή.

Στο επίκεντρο οι «υψηλές» συντάξεις

Στο μεταξύ, πληροφορίες του ΚΥΠΕ, με αφορμή δημοσίευμα του «Φιλελεύθερου» για ενδεχόμενες μειώσεις συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, αναφέρουν ότι οι κοινωνικοί εταίροι δεν αναμένεται να αποδεχθούν οποιαδήποτε παρέμβαση σε ωφελήματα που προκύπτουν από τις εισφορές των εργαζομένων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το ζήτημα της μείωσης των λεγόμενων «υψηλών» συντάξεων συνδέεται με τη συζήτηση για την ενίσχυση των χαμηλότερων συντάξεων. Ωστόσο, παραμένει αδιευκρίνιστο ποιο ποσό θα θεωρείται υψηλή σύνταξη και εάν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση σε δικαιώματα που προκύπτουν από τις εισφορές των ασφαλισμένων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι κοινωνικοί εταίροι θεωρούν ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί η εντύπωση πως οι συνταξιούχοι με υψηλότερες συντάξεις καλούνται να χρηματοδοτήσουν τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Η ενίσχυση των χαμηλών συντάξεων αποτελεί ζήτημα κρατικής πολιτικής, σύμφωνα με τη θέση που αποδίδεται στους κοινωνικούς εταίρους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Υπουργός Εργασίας έχουν δηλώσει δημοσίως πως η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση δεν θα έχει αρνητική επίδραση στις συντάξεις.