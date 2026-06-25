Το ΔΗΚΟ κατέθεσε δύο προτάσεις νόμου με στόχο τη σύνδεση του ενεργειακού πλούτου της Κυπριακής Δημοκρατίας με την ενίσχυση των συντάξεων και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου του κόμματος, Νικόλα Παπαδόπουλο, με αυτόν τον τρόπο το ΔΗΚΟ υλοποιεί σήμερα μία από τις πιο βασικές του προεκλογικές δεσμεύσεις.

Συγκεκριμένα, όπως εξήγησε, η πρώτη πρόταση τροποποιεί τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο, ενώ η δεύτερη αφορά τον περί του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Επενδύσεων Νόμο.

Όπως είπε, οι δύο νομοθετικές προτάσεις λειτουργούν συμπληρωματικά, επιδιώκοντας να επιτρέψουν την αξιοποίηση των πόρων και των αποδόσεων του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας, όπως σημείωσε, είναι η βελτίωση των συντάξεων για τους δικαιούχους του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

«Με απλά λόγια, θέλουμε ο φυσικός πλούτος της χώρας να μπορεί να επιστρέφει στην κοινωνία με τρόπο υπεύθυνο, θεσμικό και μακροπρόθεσμο. Η πρωτοβουλία του ΔΗΚΟ δίνει στο κράτος ένα σημαντικό εργαλείο: τη δυνατότητα να αξιοποιεί τους πόρους του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων για ένα κρίσιμο κοινωνικό σκοπό», πρόσθεσε.

«Καλούμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να δουν αυτή την πρόταση με θετική διάθεση. Γιατί οι συντάξεις, η κοινωνική ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των συνταξιούχων, είναι ευθύνη, απέναντι στην κοινωνία και στις επόμενες γενιές, είπε καταληκτικά.