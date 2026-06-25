Με τον καλύτερο τρόπο φαίνεται να γιορτάζει τα φετινά του γενέθλια ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου. Κι αυτό διότι, σήμερα, ημέρα των γενεθλίων του, εξελέγη στη θέση του προέδρου της ΟΕΛΜΕΚ, λαμβάνοντας ένα ιδιαίτερο δώρο.

Έπειτα από τη συνεργασία της κίνησής του, Προοδευτικής, μαζί με τη ΔΗΚΙ, την ΑΦΕΚ και τη Νέα Κίνηση, ο κ. Κωνσταντίνου εξελέγη επικεφαλής της οργάνωσης των καθηγητών για τους επόμενους 18 μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κωνσταντίνου εδώ και χρόνια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της οργάνωσης καθώς και στο παρελθόν υπηρέτησε σε θέσεις της Γραμματείας.

ΛΙΑ