Συνεδρίασε σήμερα για πρώτη φορά με τη νέα σύνθεσή της η Επιτροπή Άμυνας της Βουλής. Παρ΄ όλο που η επιτροπή συνεδρίασε κεκλεισμένων των θυρών, επιτράπηκε η είσοδος στους δημοσιογράφους το πρώτο τέταρτο – κατά το οποίο – ο κάθε βουλευτής πραγματοποίησε μικρή ομιλία και καλωσόρισμα.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ευγένιος Χαμπουλλάς, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον πρώην Υπουργό Άμυνας Χαράλαμπο Πετρίδη, ο οποίος διετέλεσε ΥΠΑΜ από το 2020 μέχρι το 2023. Ο κ. Χαμπουλλάς είπε ότι η παρουσία του κ. Πετρίδη στην Επιτροπή θα βοηθήσει δραστικά στην εκτέλεση των καθηκόντων της αφού γνωρίζει από πρώτο χέρι τις διαδικασίες και τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς.

Εγκωμιαστικά σχόλια για τον κ. Πετρίδη έκαναν και οι Ζαχαρίας Κουλίας και Οδυσσέας Μιχαηλίδης, με το δεύτερο, μάλιστα, να σχολιάζει ότι κατά τη θητεία του ως Γενικός Ελεγκτής, η συνεργασία με τον κ. Πετρίδη ήταν άψογη.

Α.Π.