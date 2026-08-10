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Λίγους μήνες αφότου ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ ταξίδεψε στη Γροιλανδία, αμερικανική πετρελαϊκή ετοιμάζεται να κάνει γεωτρήσεις στην απομακρυσμένη Γροιλανδία. Και παρά το γεγονός ότι δεν έχει λάβει άδεια από τις τοπικές αρχές, υλικά και εξοπλισμό.

Το γεγονός προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης στη Γροιλανδία. Εξέδωσε «ισχυρή προειδοποίηση» ότι δεν έχει δοθεί έγκριση για την αποβίβαση του εξοπλισμού. Και σημειώνει ότι «όλα τα μελλοντικά ζητήματα υλικοτεχνικής υποστήριξης πρέπει να εγκρίνονται από την αρχή ορυκτών πόρων – πριν από την εκτέλεσή τους». Δύο ημέρες αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια ανάρτηση στο Truth Social. Η εικόνα έδειχνε τον πρόεδρο των ΗΠΑ να ξεπροβάλλει πίσω από ένα χωριό του αρκτικού νησιού. Το μήνυμα ήταν σαφές.

Γεωτρήσεις διά… εξαγοράς

Η Γροιλανδία σταμάτησε να εκδίδει άδειες για εξόρυξη πετρελαίου από το 2021 για περιβαλλοντικούς λόγους. Ωστόσο, η βρετανική 80 Mile έχει εξασφαλίσει δικαιώματα για έρευνα στην περιοχή Jameson Land. Μέχρι αυτού του σημείου, τίποτα περίεργο.

Ωστόσο, η Greenland Energy, εταιρεία του Τέξας που ιδρύθηκε το 2025, υποστηρίζει ότι 1 τρισεκατομμύριο δολάρια αργού πετρελαίου μπορεί να βρίσκεται κάτω από το Jameson Land. Και ανακοίνωσε σχέδια να δαπανήσει 60 εκατομμύρια δολάρια για τη διάνοιξη δύο πηγαδιών για να το μάθουν. Όπως σημειώνει ο Guardian, που αναδεικνύει το θέμα, εταιρικά έγγραφα της Greenland Energy αναφέρουν ότι θα λάβει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στο έργο της με αντάλλαγμα τη χρηματοδότηση της εξερεύνησης. Παρ’ όλο που δεν έχει κυβερνητική άδεια για να προχωρήσει.

Και στη μέση ο… Τραμπ

Η Greenland Energy έχει προσλάβει τον Φιλ ΜακΓκρόου, γνωστότερο ως Dr. Phil για το επικοινωνιακό μέρος του σχεδίου. Πρόκειται για εξέχοντα δεξιό πρώην παρουσιαστή, που υπηρέτησε στην επιτροπή θρησκευτικής ελευθερίας του Τραμπ. Ο Dr. Phil θα κάνει μια σειρά ντοκιμαντέρ που θα «αποτυπώσει την αποστολή αυτών των σύγχρονων άγριων θησαυρών».

Νουκ, Γροιλανδία / Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/via REUTERSΈχει επίσης διορίσει ως σκηνοθέτη έναν βετεράνο του αμερικανικού ναυτικού που εργάζεται στο Golden Dome, το σχέδιο πυραυλικής άμυνας για το οποίο ο Τραμπ λέει ότι ο έλεγχος της Γροιλανδίας είναι «ζωτικής σημασίας».

Επίσης, πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της Greenland Energy είναι ο Λάρι Σουέτς, που φέρεται να έχει πρόσβαση στον κύκλο του Τραμπ. Έχει δηλώσει ότι το πετρελαϊκό έργο «δεν σχετίζεται με την αμερικανική προσάρτηση». Ο Σουέτς, όταν εκπρόσωπος της εταιρείες πιάστηκε να λέει ψέματα ότι έχει άδεια να εκφορτώσει εξοπλισμό εξόρυξης, δήλωσε: «Έχουμε τόσο ενθουσιασμό για το έργο, που επικοινωνήσαμε με τρόπο που προκάλεσε σύγχυση».

Το δίλημμα της κυβέρνησης

Ύστερα, ξεφορτώθηκαν στην ακτή τα εμπορευματοκιβώτια. Και ο δημοσιογραφικός ερευνητικός ιστότοπος Danwatch επιβεβαίωσε ότι προορίζονταν για την Greenland Energy.

Η εταιρεία, σε επιστολή που έστειλε στους μετόχους της, ανέφερε: «Οι πρόσφατες συναντήσεις υψηλού επιπέδου μεταξύ της ηγεσίας του έργου και των ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών της Γροιλανδίας ήταν εποικοδομητικές. Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε την πρόοδο που σημειώνεται προς τις υπόλοιπες εγκρίσεις που απαιτούνται για τις γεωτρήσεις». Και πρόσθεσε ότι, για αρχή, θα γίνει μόνο μία γεώτρηση στη Γροιλανδία.

Η κυβέρνηση του νησιού, το οποίο είναι ημιαυτόνομη περιοχή της Δανίας, είναι αρμόδια για τις αποφάσεις σχετικά με τους φυσικούς πορους. Και βρίσκεται μπροστά σε δίλημμα.

Να χορηγήσουν άδεια για γεωτρήσεις πετρελαίου, παρόλο που τα σχεδιαζόμενα πηγάδια φαίνεται να εμπίπτουν σε μια προστατευόμενη περιοχή από τη σύμβαση Ραμσάρ για τους υγροτόπους; Ή να μπορούσαν να αρνηθούν και να δουν αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα προχωρήσει με τις απειλές του;

Προς το παρόν, η κυβέρνηση στο Νουκ λέει ότι «δεν θα ήταν αναλογικό» να απαιτηθεί η αφαίρεση του εξοπλισμού. Και πως μια αίτηση για άδεια παραμένει υπό επεξεργασία.

Ωστόσο, εκπρόσωπος της Greenland Energy δήλωσε ότι πλοίο που μεταφέρει 300 εμπορευματοκιβώτια με εξοπλισμό γεώτρησης πρόκειται να αποπλεύσει από τον Καναδά στις 12 Σεπτεμβρίου. Και πως η εκκαθάριση των πηγαδιών θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο.

Τραμπ: Βάλτε στοίχημα ότι θα γίνει δική μας

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ξεχνά τους στόχους του. Μιλώντας στην εκπομπή Real America’s Voice στις 31 Ιουλίου, ο παρουσιαστής είπε στον Τραμπ ότι έχει προβλέψει ότι η Γροιλανδία θα βρίσκεται υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο των ΗΠΑ πριν ο Τραμπ αποχωρήσει από την προεδρία. Και τον ρώτησε αν το νησί παρέμενε ζωτικής σημασίας για την άμυνα της Δύσης. Ο Τραμπ απάντησε:

«Θα έχετε δίκιο (σ.σ. ότι θα γίνει δική μας). Η Γροιλανδία είναι σημαντική από τη δική μας οπτική γωνία. Όχι από τη δική τους οπτική γωνία. Αλλά από τη δική μας οπτική γωνία». Και πρόσθεσε: «Πρέπει να στοιχηματίσετε σε αυτό, πραγματικά».

Από τη Γροιλανδία στο… Ορμούζ

Όσο για τον Τζεφ Λάντρι, τον κυβερνήτη της Λουιζιάνα που υπηρετεί ως απεσταλμένος του Τραμπ στη Γροιλανδία, του χρόνου θα μπορεί να αντληθεί πετρέλαιο.

Ο ακροδεξιός πολιτικός και σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου είχε πάει, χωρίς να προσκληθεί, στη Γροιλανδία τον περασμένο Μάιο, όπου η υποδοχή ήταν πολύ ψυχρή.

Επιστρέφοντας στις ΗΠΑ, δήλωσε στο Fox News: «Χρειαζόμαστε μια συμφωνία. Η Γροιλανδία χρειάζεται μια συμφωνία. Θα μπορούσαμε -η Γροιλανδία θα μπορούσε- να εξάγει 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα αυτή τη στιγμή».

Και πρόσθεσε: «Σκεφτείτε τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό. Σκεφτείτε πόσο θα μείωνε την πίεση από το Στενό του Ορμούζ».

Ο Λάντρι ισχυρίζεται ότι είναι «καθήκον του» να «κάνει τη Γροιλανδία μέρος των ΗΠΑ». Και σημείωσε: «Θα μπορούσαμε να έχουμε αυτά τα βαρέλια σε παραγωγή μέσα σε περίπου 10 μήνες».

«Ο πρόεδρος είναι ο μόνος πρόεδρος τα τελευταία 30 ή 40 χρόνια που πραγματικά ενδιαφέρεται να κάνει κάτι και να βάλει τη Γροιλανδία στον χάρτη», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε γιατί πήγε στη Γροιλανδία, ο Λάντρι απάντησε ότι ο πρόεδρος Τραμπ του ζήτησε να «πάει εκεί και να κάνει μερικούς φίλους».

in.gr