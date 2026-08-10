Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε ανοιχτή διαφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ για τον αμερικανικό οδικό χάρτη των 15 σημείων για τη Λωρίδα της Γάζας, τον οποίο έχει αποδεχθεί η Χαμάς, προχωρεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Με τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου να πλησιάζουν και την ισραηλινή δεξιά να αντιδρά στο σχέδιο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αποχώρηση στρατευμάτων χωρίς «αληθινό» και πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς.

Ο Νετανιάχου είχε ήδη εκφράσει επιφυλάξεις για το κείμενο που θεωρητικά ανοίγει τον δρόμο για τη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ, θέτοντας ως απαραίτητη προϋπόθεση για την απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα τον ουσιαστικό αφοπλισμό της Χαμάς.

Κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου την Κυριακή, έκανε ακόμη σαφέστερη τη θέση του.

«Ο στρατός δεν θα κάνει καμία απόσυρση όσο η Χαμάς δεν έχει αφοπλιστεί αληθινά», τόνισε, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ «δεν αποδέχεται το έγγραφο 15 σημείων».

Ο Τραμπ είναι μεγάλος φίλος μας, αλλά με διαφωνίες

Παρά τη δημόσια απόρριψη του αμερικανικού σχεδίου, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Τραμπ «τον μεγαλύτερο φίλο του Ισραήλ στον Λευκό Οίκο», ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτό δεν σημαίνει πως η κυβέρνησή του θα αποδέχεται όλες τις προτάσεις της Ουάσινγκτον.

«Οι Αμερικανοί έχουν ιδέες, ορισμένες είναι αποδεκτές για εμάς, άλλες όχι, και ξέρουμε πώς να υπερασπίσουμε τις θέσεις μας σε αυτά τα ζητήματα», ανέφερε.

Οι σχέσεις των δύο ηγετών είχαν δείξει σημάδια φθοράς ήδη από τον Απρίλιο, όταν, εν μέσω των διαπραγματεύσεων για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, ο Τραμπ είχε επιτεθεί με ιδιαίτερα βαριές εκφράσεις στον Ισραηλινό σύμμαχό του, κατηγορώντας τον ότι δημιουργούσε εμπόδια.

Μλαντένοφ: Είναι ο «μοναδικός δρόμος»

Διαφορετική θέση από τον Νετανιάχου εξέφρασε ο Νικολάι Μλαντένοφ, ύπατος αντιπρόσωπος του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα.

Ο Βούλγαρος διπλωμάτης δήλωσε στο ισραηλινό Κανάλι 12 ότι ο αμερικανικός οδικός χάρτης αποτελεί τον «μοναδικό δρόμο» που πρέπει να ακολουθηθεί, προκειμένου να αποτραπεί μια νέα επίθεση παρόμοια με εκείνη της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Ο Μλαντένοφ, ο οποίος συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον Νετανιάχου, επιχείρησε παράλληλα να απαντήσει στις ισραηλινές ανησυχίες, σημειώνοντας ότι ο στρατός του Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί παρά μόνο μετά τον «πλήρη» αφοπλισμό της Χαμάς.

Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ισραήλ, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα έχουν «θετική κατάληξη για όλους».

«Αν γίνει αληθινός αφοπλισμός, τότε το Ισραήλ θα αποσυρθεί», υποστήριξε.

Η αντίδραση της Χαμάς

Η Χαμάς, η οποία έχει αποδεχθεί το κείμενο, κάλεσε την Ουάσινγκτον να ασκήσει πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση ώστε να εφαρμοστεί ο οδικός χάρτης.

«Να τηρήσουν τον οδικό χάρτη και να μην εμποδίσουν τη διαδικασία για εσωτερικούς πολιτικούς ή εκλογικούς λόγους», ζήτησε από τον Νετανιάχου και την κυβέρνησή του, μέσω του Γαλλικού Πρακτορείου, το μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς Μπασέμ Ναΐμ.

Το σχέδιο των 15 σημείων παρουσιάστηκε στα τέλη Ιουλίου από το «Συμβούλιο Ειρήνης» και προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις στους ακροδεξιούς συμμάχους του Νετανιάχου, οι οποίοι το απέρριψαν.

Οι εκλογές και η πίεση από τη δεξιά

Η στάση του Νετανιάχου καταγράφεται ενώ πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, οι πρώτες στο Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο τμήμα της χώρας στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία αποτέλεσε το έναυσμα για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Νετανιάχου, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στη σύγχρονη ιστορία του Ισραήλ, δεν εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις να έχει εξασφαλισμένη τη νίκη.

Παράλληλα, οι μετρήσεις υποδεικνύουν ότι το αμερικανικό σχέδιο είναι αντιδημοφιλές σε μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος της ισραηλινής δεξιάς, ενώ οι ακροδεξιοί κυβερνητικοί σύμμαχοί του απαιτούν την πλήρη εγκατάλειψή του.

Τι προβλέπει το σχέδιο για τον αφοπλισμό

Στη δημόσια εκδοχή του σχεδίου που έδωσε στη δημοσιότητα το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ, ο αφοπλισμός της Χαμάς συνδέεται με την προοδευτική απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τις περιοχές της Γάζας που ελέγχουν.

Το κείμενο ορίζει ότι τον αφοπλισμό και την αποθήκευση του οπλοστασίου της Χαμάς θα εγγυηθεί η Εθνική Επιτροπή Διακυβέρνησης της Γάζας (ΕΕΔΓ), ένα παλαιστινιακό τεχνοκρατικό όργανο που έχει αναλάβει τη διαχείριση των καθημερινών υποθέσεων κατά τη μεταβατική περίοδο.

Τα μέλη της Επιτροπής, ωστόσο, παραμένουν αποκλεισμένα στην Αίγυπτο, καθώς το Ισραήλ αρνείται να τους επιτρέψει την είσοδο στη Λωρίδα της Γάζας.

Νετανιάχου: Δεν δεχόμαστε «εικονικό αφοπλισμό»

Η Χαμάς υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι ο αφοπλισμός της θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σταδιακά και ότι δεν πρόκειται να υπάρξει μονομερής και άμεση παράδοση ολόκληρου του οπλοστασίου της. Έχει επίσης ξεκαθαρίσει ότι δεν θα παραδώσει τα όπλα της στο Ισραήλ.

Από την άλλη πλευρά, η ισραηλινή κυβέρνηση απαιτεί την καταστροφή του οπλοστασίου της οργάνωσης.

Αναφερόμενος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ο Νετανιάχου επέμεινε ότι η Χαμάς πρέπει να καταθέσει «τα βαριά όπλα, τα λιγότερο βαριά όπλα – όλα τα όπλα», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί έναν «εικονικό αφοπλισμό».

Η παρέμβαση της Αιγύπτου

Στη Λωρίδα της Γάζας εφαρμόζεται από τον Οκτώβριο του 2025 μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός.

Η Αίγυπτος, η οποία διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή-κλειδί, κάλεσε την Κυριακή όλες τις πλευρές να «τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους» και να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την πρόοδο που, σύμφωνα με το Κάιρο, έχει σημειωθεί.

Η αιγυπτιακή θέση διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια συνομιλίας του υπουργού Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι με τον Νικολάι Μλαντένοφ.

Συνεχίζονται οι ισραηλινές επιχειρήσεις

Ο ισραηλινός στρατός φαίνεται να έχει περιορίσει, χωρίς ωστόσο να έχει σταματήσει, τις επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας μετά την ανακοίνωση για τον αφοπλισμό της Χαμάς την περασμένη εβδομάδα.

Μεταξύ των περιστατικών που αναφέρθηκαν την Κυριακή, ισραηλινά πυρά τραυμάτισαν ένα παιδί, το οποίο διακομίστηκε σε νοσοκομείο στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Γάζας, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.

Από τις 10 Οκτωβρίου 2025, τουλάχιστον 1.258 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας σε ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στον θύλακο, τα στοιχεία του οποίου χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ο ισραηλινός στρατός έχει χάσει πέντε στρατιώτες στη Γάζα, καθώς και έναν πολίτη συμβασιούχο.

protothema.gr