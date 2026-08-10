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Για σχεδόν μία δεκαετία, ο Ντάνιελ Κίναχαν ζούσε στο Ντουμπάι σχεδόν σε κοινή θέα. Παρουσιαζόταν ως άνθρωπος της διεθνούς πυγμαχίας, συμβούλευε κορυφαίους αθλητές και κινούνταν σε έναν κόσμο εκατομμυρίων, πολυτελών ξενοδοχείων και μεγάλων αγώνων. Για τις ιρλανδικές και αμερικανικές αρχές, όμως, πίσω από αυτή την εικόνα βρισκόταν ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα του ευρωπαϊκού οργανωμένου εγκλήματος.

Το βράδυ της Κυριακής, 9 Αυγούστου, αυτή η περίοδος τελείωσε. Ο 49χρονος Κίναχαν έφθασε στην Ιρλανδία με κυβερνητικό αεροσκάφος, έχοντας εκδοθεί από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προκειμένου να αντιμετωπίσει κατηγορίες ενώπιον του Special Criminal Court για διεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος. Το αεροσκάφος που τον μετέφερε από το Ντουμπάι προσγειώθηκε λίγο μετά τις 18:30 στην αεροπορική βάση Casement, στο Baldonnel του Δουβλίνου.

BREAKING: Alleged crime boss Daniel Kinahan lands in Dublin to face Irish court.



Sky's @SMurphyTV reports.



The Dublin boxing promoter was arrested in relation to alleged serious organised crime offences. Ireland sent a jet to take him from Dubai following his extradition.… pic.twitter.com/JfiGC3vJoo August 9, 2026

https://x.com/SkyNews/status/2086508578496454994?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2086508578496454994%7Ctwgr%5E458124e22dacf7ed0aae0aa9c4c74a07a637f0ae%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.protothema.gr%2Fworld%2Farticle%2F1862739%2Fdaniel-kinahan-o-vasilias-tou-organomenou-eglimatos-me-tin-krufi-zoi-sto-doubai-epistrefei-me-heiropedes-stin-irlandia%2F

Η επιστροφή του έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την Ιρλανδία. Ο Κίναχαν είχε συλληφθεί στο Ντουμπάι τον περασμένο Απρίλιο έπειτα από ένταλμα των ιρλανδικών αρχών και παρέμεινε υπό κράτηση, δίνοντας δικαστική μάχη προκειμένου να αποφύγει την έκδοσή του. Η κυβέρνηση του Δουβλίνου κινητοποίησε τελικά ακόμη και κυβερνητικό αεροσκάφος για τη μεταφορά του από τα Εμιράτα.

Από το Δουβλίνο σε μια εγκληματική αυτοκρατορία

Το όνομα Κίναχαν είναι εδώ και δεκαετίες συνώνυμο στην Ιρλανδία με το οργανωμένο έγκλημα. Η οργάνωση δημιουργήθηκε από τον πατέρα του, Κρίστι Κίναχαν, και σταδιακά εξελίχθηκε από μια συμμορία με ρίζες στο Δουβλίνο σε ένα διεθνές δίκτυο με παρουσία στην Ιρλανδία, στη Βρετανία και στην ηπειρωτική Ευρώπη.

Οι αμερικανικές αρχές έχουν χαρακτηρίσει την Kinahan Organized Crime Group διεθνική εγκληματική οργάνωση, συνδέοντάς την με μεγάλης κλίμακας διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος. Το 2022 η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις στην οργάνωση και σε βασικά πρόσωπα του δικτύου, μεταξύ των οποίων ο Ντάνιελ, ο πατέρας του Κρίστι και ο αδελφός του Κρίστοφερ.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ προσέφεραν αμοιβή έως και 5 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην οικονομική αποδιοργάνωση ή στη σύλληψη και καταδίκη βασικών στελεχών της οργάνωσης. Ήταν το σημείο στο οποίο η διεθνής πίεση γύρω από την οικογένεια Κίναχαν πέρασε σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο.

Ο πόλεμος με τους Hutch

Κεντρικό κεφάλαιο στην ιστορία του Κίναχαν αποτελεί ο αιματηρός πόλεμος της οργάνωσής του με τη συμμορία Hutch. Η σύγκρουση μεταξύ των δύο εγκληματικών δικτύων μετέτρεψε για χρόνια το Δουβλίνο σε πεδίο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.

Η στιγμή που σημάδεψε τη βεντέτα ήρθε τον Φεβρουάριο του 2016. Ένοπλοι, ορισμένοι μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς, εισέβαλαν στο Regency Hotel του Δουβλίνου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης πυγμαχίας. Ο Ντέιβιντ Μπερν, συνεργάτης των Κίναχαν, δολοφονήθηκε. Ο ίδιος ο Ντάνιελ Κίναχαν θεωρήθηκε ότι βρισκόταν στο στόχαστρο της επίθεσης.

Ακολούθησε ένας μακρύς κύκλος αίματος, με δολοφονίες και αντίποινα μεταξύ των δύο πλευρών. Είναι αυτή η περίοδος που βρίσκεται στον πυρήνα πολλών από τις έρευνες των ιρλανδικών αρχών γύρω από τη δράση της οργάνωσης.

Το παράλληλο σύμπαν της πυγμαχίας

Το εντυπωσιακότερο ίσως στοιχείο στην ιστορία του Κίναχαν είναι ότι, ενώ βρισκόταν στο στόχαστρο διεθνών διωκτικών αρχών, κατάφερε παράλληλα να αποκτήσει σημαντική επιρροή στον κόσμο της επαγγελματικής πυγμαχίας.

Το 2012 συνίδρυσε στην Ισπανία την εταιρεία που αργότερα έγινε γνωστή ως MTK Global. Στο δίκτυό της βρέθηκαν μεγάλα ονόματα του μποξ, ενώ ο ίδιος απέκτησε σχέσεις με κορυφαίους αθλητές. Η διεθνής κατακραυγή κορυφώθηκε το 2020, όταν ο Τάισον Φιούρι τον ευχαρίστησε δημοσίως για τον ρόλο του στις διαπραγματεύσεις για έναν αγώνα με τον Άντονι Τζόσουα.

Μετά τις αμερικανικές κυρώσεις του 2022, η πίεση έγινε ασφυκτική και η MTK Global ανακοίνωσε ότι σταματά τη λειτουργία της. Ο κόσμος, στον οποίο ο Κίναχαν μπορούσε να εμφανίζεται ταυτόχρονα ως διεθνής παράγοντας του μποξ και ως άνθρωπος που βρισκόταν στο μικροσκόπιο των διωκτικών αρχών, άρχισε να καταρρέει.

Η επιστροφή του στο Δουβλίνο είναι επομένως κάτι περισσότερο από μία ακόμη έκδοση καταζητούμενου. Αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της αλλαγής στάσης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων απέναντι σε πρόσωπα του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος που επί χρόνια είχαν βρει στο Ντουμπάι ένα εξαιρετικά δύσκολο για τις ευρωπαϊκές αρχές καταφύγιο.

Για τον Ντάνιελ Κίναχαν, πάντως, η μεγάλη δικαστική μάχη αρχίζει τώρα. Έπειτα από χρόνια κατά τα οποία το όνομά του βρισκόταν σε λίστες κυρώσεων, διεθνείς έρευνες και φακέλους υπηρεσιών ασφαλείας, βρίσκεται πλέον εκεί όπου οι ιρλανδικές αρχές προσπαθούσαν επί χρόνια να τον φέρουν: πίσω στο Δουβλίνο και ενώπιον της ιρλανδικής Δικαιοσύνης.

Το ελληνικό ενδιαφέρον και ο «Έντικ»

Η υπόθεση Κίναχαν έχει όμως και μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ελληνική προέκταση. Στα τέλη Ιουλίου οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων επιβεβαίωσαν τη σύλληψη στο Ντουμπάι του αποκαλούμενου «Έντικ», τον οποίο η ΕΛ.ΑΣ. θεωρεί ηγετικό πρόσωπο εγκληματικής οργάνωσης με βασική δραστηριότητα τη διακίνηση παράνομων τσιγάρων και μέλη από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τη Γεωργία. Μαζί του συνελήφθη και ο φερόμενος υπαρχηγός του, γνωστός ως «Λεωνίδας».

Οι ελληνικές αρχές συνδέουν την οργάνωση με τη σκληρή σύγκρουση που ξέσπασε τα προηγούμενα χρόνια στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος και με σειρά σοβαρών εγκληματικών ενεργειών.

Η Αθήνα κινείται για την έκδοσή τους στην Ελλάδα, ωστόσο στην περίπτωση του «Έντικ» υπάρχει μία επιπλέον περιπλοκή: σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον για την έκδοσή του έχει εκδηλώσει και η Ρωσία, κάτι που ενδέχεται να δημιουργήσει μια παράλληλη δικαστική και διπλωματική μάχη γύρω από τον τελικό προορισμό του.

Η παράδοση του Κίναχαν στην Ιρλανδία δεν προδικάζει ασφαλώς την έκβαση της ελληνικής υπόθεσης. Στέλνει, όμως, ένα σαφές μήνυμα: η πόρτα της έκδοσης από τα Εμιράτα προς μια ευρωπαϊκή χώρα είναι πλέον ανοιχτή. Και αυτό σημαίνει ότι το Ντουμπάι, που επί χρόνια θεωρήθηκε ασφαλές καταφύγιο για ορισμένα από τα πιο βαριά ονόματα του ευρωπαϊκού οργανωμένου εγκλήματος, γίνεται σταδιακά πολύ λιγότερο ασφαλές. Για τις ελληνικές αρχές, η περίπτωση του «Έντικ» είναι πλέον το επόμενο μεγάλο τεστ.

protothema.gr