Η Άννα Βίσση παρουσίασε ένα νέο look μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με κοντό αγορέ μαλλί, επιλέγοντας μια διαφορετική εικόνα από εκείνη που έχει συνηθίσει το κοινό της.

Η τραγουδίστρια, η οποία αυτό το διάστημα προετοιμάζεται για τη μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ, ανέβασε stories στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Πέμπτη 25 Ιουνίου, δείχνοντας τη νέα της εμφάνιση, για την οποία οφείλεται ο Πάνος Παπανδριανός, ο οποίος έχει συνεργαστεί κατά καιρούς με μεγάλα ονόματα της ξένης σόουμπιζ όπως είναι η Ντούα Λίπα και η Ζιζέλ.

Στην πρώτη φωτογραφία που δημοσίευσε, η Άννα Βίσση παρουσιάζεται με ένα sleek look, με χωρίστρα στο πλάι, ενώ στη δεύτερη έχει υιοθετήσει μία πιο ροκ εμφάνιση, με τα μαλλιά της να είναι πιο ατημέλητα και να έχουν πιο έντονη κίνηση.

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protothema.gr