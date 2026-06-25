Τρεις δράσεις που αφορούν το σύστημα φωτοεπισήμανσης και έχουν ως στόχο να βάλουν φρένο στους θανάτους από τροχαία δυστυχήματα ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης, στην πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Μεταφορών της Βουλής, υπό τη νέα της σύνθεση.

Τα τελευταία χρόνια, με βάση τα στοιχεία της Αστυνομίας, η απόσπαση της προσοχής αποτελεί μια από τις κυριότερες αιτίες των οδικών συγκρούσεων, με τον Υπουργό να χαρακτηρίζει μάστιγα τη χρήση των κινητών εν ώρα οδήγησης. Ως εκ τούτου, το επόμενο χρονικό διάστημα το Υπουργείο θα προχωρήσει με την εγκατάσταση καμερών τεχνητής νοημοσύνης οι οποίες θα αναγνωρίζουν τον οδηγό που θα κρατά κινητό.

«Σκοπός δεν είναι να παιδεύουμε τον κόσμο αλλά να ενισχύσουμε την οδική ασφάλεια. Όποιος κρατά κινητό πρέπει να τιμωρείται. Μόνο έτσι θα σταματήσει η χρήση τους κατά την οδήγηση και μόνο έτσι θα σταματήσουμε τους θανάτους», τόνισε ο κ. Βαφεάδης, ξεκαθαρίζοντας ότι αρχικά η δράση θα εφαρμοστεί πιλοτικά. «Δεν θα εισαχθεί στην κυπριακή κοινωνία από το μηδέν, θα βοηθήσουμε τον κόσμο να καταλάβει μέσα από την εκπαίδευση και την ενημέρωσή του», διευκρίνισε.

Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι έλεγχοι στα αστικά κέντρα καθώς, σύμφωνα με τον Υπουργό, οι περισσότεροι θάνατοι σημειώνονται στις πόλεις. Γι’ αυτό το λόγο τα βανάκια καμερών θα φύγουν από τους αυτοκινητόδρομους και θα μπουν στις πόλεις. Στους αυτοκινητόδρομους θα εγκατασταθούν σταθερές κάμερες στην αρχή και το τέλος, οι οποίες θα υπολογίζουν τον μέσο όρο ταχύτητας των οδηγών, ώστε αν διαπιστωθεί ότι αυτοί έχουν υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας, να καταγγέλλονται.

Σημειώνεται ότι η υφιστάμενη σύμβαση για το σύστημα φωτοεπισήμανσης ισχύει μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου του 2027, με δικαίωμα επέκτασης της σύμβασης για ακόμα δύο χρόνια.

Παράλληλα, ο Υπουργός Μεταφορών προανήγγειλε ακόμα μια σημαντική αλλαγή, που αφορά την αναθεώρηση των κριτηρίων για την επιχορήγηση ηλεκτρικών οχημάτων, ούτως ώστε να στοχεύουν στη μεσαία τάξη. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν με βάση τα οικονομικά του κράτους.

Καθυστερήσεις έργων και διαφάνεια συμβάσεων

Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην υλοποίηση αρκετών έργων που άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών, απασχόλησαν έντονα την πρώτη συνεδρία της Επιτροπής, με τον βουλευτή του Άλματος Οδυσσέα Μιχαηλίδη (συμμετείχε στη θέση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου), να ανακοινώνει πως το Κίνημα θα καταθέσει πρόταση νόμου που αφορά τις συμβάσεις έργων και θέματα διαφάνειας. Ο κ. Βαφεάδης καλωσόρισε την πρωτοβουλία, διαμηνύοντας πως το θέμα των καθυστερήσεων και της διαφάνειας είναι ύψιστης σημασίας για το Υπουργείο. Την ίδια ώρα, υπενθύμισε πως τρέχει η διαδικασία διορισμού διευθυντών έργων οι οποίοι θα επιθεωρούν και θα ενημερώνουν για την εξέλιξή τους.

Μείζον ζήτημα το κυκλοφοριακό

Σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό, ο κ. Βαφεάδης ανέφερε πως η αναβάθμιση και η συμπλήρωση του οδικού δικτύου αποτελούν προτεραιότητα για το Υπουργείο, όπως και η παροχή εναλλακτικών μέσων μεταφοράς των πολιτών στον προορισμό τους.

Σε παρατήρηση βουλευτών ότι η κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεμεσό επιδεινώνεται, επηρεάζοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών, ο κ. Βαφεάδης ανέφερε πως στις 26 Μαΐου πραγματοποίησε συνάντηση με τέσσερις δημάρχους της πόλης και με δύο κοινοτάρχες, κατά την οποία συμφωνήθηκε να καταρτιστεί λίστα με 60 έργα, τα οποία πρέπει να ξεκινήσουν να υλοποιούνται άμεσα, ανάλογα με τις κυκλοφοριακές ανάγκες και τη χρηματοδότηση.

Ενδεικτικό του προβλήματος είναι ότι κάθε χρόνο, σύμφωνα με τον Υπουργό, στην πόλη προστίθενται περίπου 12.000 νέα οχήματα. Για το βόρειο παρακαμπτήριο της Λεμεσού, στόχος είναι να προκηρυχθεί μέχρι το τέλος του 2026. Ωστόσο, εξετάζονται ενδιάμεσες λύσεις, καθώς θα χρειαστούν τρία με τέσσερα χρόνια μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Τα σχολικά λεωφορεία στο επίκεντρο της επόμενης συνεδρίας

Καταληκτικά, ο Υπουργός Μεταφορών κλήθηκε να δώσει απαντήσεις για τα ευρήματα της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τα οποία το 35% των σχολικών λεωφορείων τα οποία ελέγχθηκαν παγκύπρια σε δημόσια κέντρα ελέγχου, κρίθηκαν ακατάλληλα. Ο κ. Βαφεάδης εξήγησε πως το ίδιο το Υπουργείο έδωσε τις οδηγίες για να πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι στα λεωφορεία, καθώς υπήρχαν υποψίες πως τα ιδιωτικά ΙΚΤΕΟ «δεν έκαναν τη δουλειά τους όπως έπρεπε». Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών, Σωτήρης Ιωάννου, ανακοίνωσε ότι το ζήτημα θα βρεθεί στο επίκεντρο της επόμενης συνεδρίας.