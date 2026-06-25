Απέρριψε και τις 16 κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 28χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται πίσω από το μπαράζ εγκληματικών ενεργειών σε βάρος επιχειρηματιών της Λεμεσού τους τελευταίους έξι μήνες.

Ο 28χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, όπου του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει, αρνούμενος ενοχή σε όλες. Το Δικαστήριο όρισε την υπόθεση για ακρόαση τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ενώ ο κατηγορούμενος επέστρεψε στις Κεντρικές Φυλακές, όπου παραμένει υπόδικος.

Ο 28χρονος αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, εμπρησμό, κακόβουλη ζημιά, διάρρηξη κτηρίου, κατοχή εκρηκτικών υλών και παράνομη κατοχή ελεγχόμενου φαρμάκου.

Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες αφορούν τον εμπρησμό πλυντηρίου οχημάτων που διαπράχθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2025, ιδιοκτησίας Ρώσων επιχειρηματιών, κατά τον οποίο καταστράφηκαν δύο πολυτελή οχήματα, τον εμπρησμό κάβας ιδιοκτησίας 40χρονου Ρώσου επιχειρηματία, φίλου και συνεργάτη του δολοφονηθέντος Σταύρος Δημοσθένους, καθώς και τον εμπρησμό εκθεσιακού χώρου πώλησης πολυτελών οχημάτων, ιδιοκτησίας δύο άλλων Ρώσων επιχειρηματιών, στις 25 Ιανουαρίου 2026.

Παράλληλα, αντιμετωπίζει επτά κατηγορίες που αφορούν κακόβουλη ζημιά σε πολυτελή οχήματα, η αξία των οποίων ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ, καθώς και κατηγορίες για κακόβουλη ζημιά σε έξι πίνακες ζωγραφικής και επτά αγάλματα συνολικής αξίας €144.000 στον εκθεσιακό χώρο πώλησης πολυτελών οχημάτων.

Όπως είχε γράψει σε προηγούμενα δημοσιεύματά του το philenews, πίσω από τις εγκληματικές ενέργειες φαίνεται να κρύβονται κίνητρα που σχετίζονται με απαίτηση χρηματικών ποσών από επιχειρηματίες, υπό καθεστώς απειλών, με σκοπό την παροχή «προστασίας». Μάλιστα, σε περιπτώσεις άρνησης, φέρεται να ακολουθούσαν κακόβουλες ενέργειες, όπως εμπρησμοί περιουσιών, με στόχο τον εκφοβισμό και την άσκηση πίεσης προς τα θύματα.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού έφτασαν στα ίχνη του 28χρονου μετά τον τελευταίο εμπρησμό που διαπράχθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2026. Όπως διαπιστώθηκε από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, λίγο πριν από τον εμπρησμό, όχημα τύπου SUV προσέγγισε τη σκηνή. Αμέσως μετά την εκδήλωση της φωτιάς και πριν ο δράστης επιστρέψει στο όχημα, άναψαν τα φώτα πορείας του αυτοκινήτου. Στη συνέχεια, ο δράστης επιβιβάστηκε στο SUV, το οποίο απομακρύνθηκε με ταχύτητα από την περιοχή.

Από τη μελέτη δεκάδων κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης εντοπίστηκε η διαδρομή του οχήματος από τη Λεμεσό προς τη Λευκωσία και αντίστροφα. Στη συνέχεια, το όχημα εντοπίστηκε έξω από συγκεκριμένο υποστατικό σε περιοχή της Λευκωσίας, όπου σε αυτό επιβιβάστηκε ο 28χρονος κατηγορούμενος.

Για την υπόθεση είχαν συλληφθεί και άλλα πρόσωπα στο πλαίσιο των ερευνών, ωστόσο, δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία που να δικαιολογούν την ποινική τους δίωξη.