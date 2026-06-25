Τουλάχιστον 17 άτομα τραυματίστηκαν όταν ένα όχημα χτύπησε πολλούς ανθρώπους σε μια συγκέντρωση στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο του Κάμπο Σαν Λούκας, μετά τη νίκη του Μεξικού σε αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου το βράδυ της Τετάρτης (24/6), όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο δήμος του Λος Κάμπος.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, το όχημα περικύκλωσε μία ομάδα ανθρώπων και για λόγους που θα διαπιστωθούν από τις αρμόδιες Αρχές, έπεσε πάνω στο πλήθος, τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Συνολικά 17 άτομα έλαβαν ιατρική περίθαλψη, προσθέτει η ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, ο οποίος συνελήφθη.

Σε ένα ⁠βίντεο που ⁠κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το οποίο δεν έχει καταφέρει να επαληθεύσει το Reuters, διακρίνεται ένα αυτοκίνητο να εμβολίζει το πλήθος.

🇲🇽 A car crashed into a crowd of football fans in Mexico. They were celebrating their team's victory over the Czech Republic.



17 people were injured. It all happened in the city of Cabo San Lucas. People there came out to celebrate their team's victory. At some point, the crowd… — Visegrád 24 (@visegrad24) June 25, 2026

«Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθύτατη αλληλεγγύη μας προς τα άτομα που τραυματίστηκαν και στις οικογένειές τους μετά τα ατυχή γεγονότα που συνέβησαν απόψε», δήλωσε ο αναπληρωτής δήμαρχος του Λος Κάμπος, Χοσέ Μανουέλ Λαρούμπε, υποσχόμενος να κρατά το κοινό ενήμερο σχετικά με τις έρευνες των αρχών για το περιστατικό.

Το Κάμπο Σαν Λούκας, που βρίσκεται στη χερσόνησο Μπάχα Καλιφόρνια του Μεξικού, είναι ένας από τους κορυφαίους πολυτελείς τουριστικούς προορισμούς του Μεξικού και μία από τις δύο κύριες πόλεις του δήμου Λος Κάμπος, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το Σαν Χοσέ ντελ Κάμπο και τον τουριστικό διάδρομο που τις συνδέει.

ertnews.gr