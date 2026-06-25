Συναγερμός σήμανε στην Κρήτη μετά από πυρκαγιά που σε αποθήκη χαρτικών και ξενοδοχειακών ειδών στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Χωστού του Ηρακλείου. Η φωτιά πήρα γρήγορα μεγάλες διαστάσεις λόγω του εύφλεκτου υλικού με τις φλόγες να έχουν επεκταθεί σε διπλανά σπίτια.

Το έργο της πυροσβεστικής δυσχαιρένουν οι ισχυροί άνεμοι, ενώ δυσκολίες υπάρχουν και στην πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων, λόγω της στενότητας των δρόμων όπως αναφέρει το creta.24

Ο μαύρος καπνός έχει σκεπάσει το Ηράκλειο και όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες είναι ορατός από μεγάλη απόσταση ενώ ο επαγγελματικός χώρος από όπου ξεκίνησε η φωτιά έχει ήδη καταστραφεί.

Η φωτιά εκδηλώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι (25/06), σε παλέτες του εργοστασίου. Η επιχείρηση για την κατάσβεσή της βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστική υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχειρούν 8 οχήματα, 32 πυροσβέστες και 1 ελικόπτερο.

Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις λόγω του ιδιαίτερα εύφλεκτου υλικού όπως αναφέρει το neakriti.gr. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι φλόγες καίνε σε πολύ κοντινή απόσταση από βιομηχανική ζώνη αλλά και οικίες και δίνεται μεγάλη μάχη να μην επεκταθεί περαιτέρω η φωτιά.

Ανησυχία προκαλεί το γεγονός πως ακούστηκε μικρή έκρηξη στον χώρο, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς όπως αναφέρει το neakriti. Πυροσβέστες επιχειρούν και σε κατοικίες που βρίσκονται κοντά στο σημείο της φωτιάς, έχοντας ανέβει στον 1ο και 2ο όροφο πολυκατοικίας, καθώς και σε μπαλκόνια σπιτιών, προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση και να αποτρέψουν περαιτέρω κινδύνους.

Η φωτιά φέρεται να έχει επεκταθεί σε κατοικίες, με αναφορές να κάνουν λόγο για σπίτια που έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Οι πυροσβέστες δίνουν αγώνα για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή του

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού ενεργοποιήθηκε το 112, με προειδοποιητικό μήνυμα να αποστέλλεται στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών.

Σημειώνεται ότι η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται πριν από την γέφυρα του Αγίου Ιωάννη του Χωστού στη Θέρισσα και την Κορώνη Μαγαρά.

protothema.gr