Με το καλημέρα και αφού αντάλλαξαν χειραψίες Γενικός Ελεγκτής και τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, ανέκυψαν διαφωνίες ως προς το κατά πόσο η Επιτροπή ελέγχει την Ελεγκτική Υπηρεσία ή όχι.

Βουλευτές υπέδειξαν πως ο Γενικός Ελεγκτής υποχρεούται να διαβιβάζει στην Επιτροπή Ελέγχου όποια έγγραφα του ζητηθούν, ακόμη και υπηρεσιακά, με τον Γενικό Ελεγκτή κ. Ανδρέα Παπακωνσταντίνου να εκφράζει τη διαφωνία του.

Όταν μέλη τη Επιτροπής επέμειναν, ο Γενικός Ελεγκτής επανέλαβε πως δεν θα υποβάλλει υπηρεσιακά έγγραφα, για να προσθέσει πως αν η Βουλή επιμείνει σε αυτό, θα ζητήσει γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα ως προς το κατά πόσον υποχρεούται να συμμορφωθεί.

Αρχικά ο τέως Γενικός Ελεγκτής και νυν βουλευτής (επικεφαλής του ΑΛΜΑ) κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης ανέφερε, πως στην αρχή των εκάστοτε εκθέσεων (τις οποίες υποβάλλει ο Γενικός Ελεγκτής) πρέπει να καταγράφεται ποιο από τα τρία πρότυπα που υπάρχουν ακολουθήθηκε, ποια μεθοδολογία ελέγχου κοκ για την ετοιμασία της Έκθεσης.

Παρατήρησε επίσης, πως στο τελευταίο υπόμνημα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας δεν γίνεται αναφορά στη βάση ποιων προτύπων ελέγχου ετοιμάστηκε (το υπόμνημα).

Περαιτέρω ανέφερε, πως η διευθυντική ομάδα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας εγκρίνει τον έλεγχο και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για διεξαγωγή του ελέγχου. «Θα παρακαλούσα τον Αντρέα» , είπε αναφερόμενος στον Γενικό Ελεγκτή, «να μας διαβιβάσει το πρακτικό της διευθυντικής ομάδας των τελευταίων δέκα εκθέσεων ή υπομνημάτων που έχουν εκδοθεί και το πρακτικό της διευθυντικής ομάδας για την έγκριση των δέκα αυτών εκθέσεων».

Στο σημείο αυτό αντέδρασε ο Γενικός Ελεγκτής αναφέροντας πως δεν θα δοθούν τα σχετικά έγγραφα και όταν του ζητήθηκε να απαντήσει γιατί δεν θα δοθούν, απάντησε πως η Ελεγκτική Υπηρεσία είναι ανεξάρτητη και δεν δίνει τα εσωτερικά της έγγραφα.

«Δεν ζητούμε τα μυστικά του κράτους αλλά το πρακτικό με το οποίο εγκρίθηκαν οι έλεγχοι και το πρακτικό με το οποίο διενεργήθηκε ό έλεγχος», παρατήρησε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Παρεμβαίνοντας ο βουλευτής του ΑΚΕΛ κ. Χρίστος Χριστοφίδης κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη σημειώνοντας, πως όταν στο παρελθόν είχε εκφραστεί η θέση πως δεν ελέγχεται από κανένα η Ελεγκτική Υπηρεσία, η απάντηση που εδόθη ήταν ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία ελέγχεται από την Επιτροπή Ελέγχου και άρα δεν ήταν ανεξέλεγκτη. Υπέδειξε επίσης, πως όταν ζητά στοιχεία η Επιτροπή Ελέγχου, πρέπει να κατατίθενται, είτε αφορούν εσωτερικά σημειώματα, είτε πρακτικά κοκ.

«Θέλω να έχω τη συνολική εικόνα ενώπιον μου και να κρίνω», συμπλήρωσε ο κ. Χριστοφίδης.

Όπως υπεδείχθη κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο μόνος που δεν ελέγχεται (και αυτό κακώς) είναι ο Γενικός Εισαγγελέας.

Υπέρ της κατάθεσης των στοιχείων που ζητούνται, τάχθηκε και ο νεοεκλεγείς βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Δημήτρης Μπάρος.

Ο Γενικός Ελεγκτής ανέφερε ότι δεν κατανοεί τη λογική πίσω από τη συζήτηση που διεξαγόταν και πρόσθεσε, πως αν υπάρχει επιμονή να δίνονται τα έγγραφα τα οποία ζητήθηκαν, θα ζητηθεί γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα. Διαφορετικά, όπως είπε, τα έγγραφα δεν θα δοθούν σε καμία περίπτωση. Σας λέω, δεν θα δοθούν.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ζαχαρίας Κουλίας απευθυνόμενος στον κ. Παπακωνσταντίνου, παρατήρησε: Αν επιμένεις ότι δεν ελέγχεσαι από τη Βουλή, είσαι εκτός Συντάγματος κύριε Ελεγκτή.

Αν ο Γενικός Ελεγκτής αρνείται να δίνει στοιχεία στη Βουλή, δεν θα το κρύψουμε κάτω από το χαλί, παρατήρησε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης.