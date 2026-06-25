Με χειραψία έσπασε ο πάγος μεταξύ του τέως Γενικού Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη ο οποίος είχε παυθεί από τη θέση του για ανάρμοστη συμπεριφορά και του νυν Γενικού Ελεγκτή, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, ο οποίος τον διαδέχτηκε.

Η χειραψία έγινε κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, υπό τη νέα της σύνθεση.

Ωστόσο, στην πορεία της συζήτησης στράβωσε το κλίμα, όταν τόσο ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης όσο και άλλοι βουλευτές ζήτησαν όπως η Επιτροπή Ελέγχου έχει πρόσβαση ακόμη και σε εσωτερικά έγγραφα ή και πρακτικά της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, κάτι το οποίο προκάλεσε την αντίδραση του Γενικού Ελεγκτή.

Υπενθυμίζεται, πως στις 24 Σεπεμβρίου 2024, όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε τον διορισμό του κ. Ανδρέα Παπακωνσταντίνου στη θέση του Γενικού Ελεγκτή, σε διαδοχή του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο τελευταίος με ανάρτηση του είχε ευχηθεί καλή επιτυχία.

Συγκεκριμένα, έγραψε τα ακόλουθα:

«Συγχαρητήρια στον νέο Γενικό Ελεγκτή. Αναλαμβάνει ένα δύσκολο ρόλο. Το προσωπικό είναι εξαιρετικό και μπορεί να τον βοηθήσει να πετύχει στο έργο του. Του εύχομαι κάθε επιτυχία για το καλό του τόπου».

Στην πορεία ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης αντέδρασε σε διάφορες περιπτώσεις σχετικά με χειρισμούς που αφορούσαν τον έλεγχο διαφόρων φορέων του κράτους από την Ελεγκτική Υπηρεσία. Η πρώτη μεγάλη αντίδραση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη αφορούσε καταγγελία για εργαλειοποίηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για συγκάλυψη σκανδάλων.

Η καταγγελία αφορούσε εγκαίνια κτηρίου το οποίο, σύμφωνα με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη ήταν παράνομο. Παράλληλα είχε αποδώσει τα εγκαίνια σε πολιτική συναλλαγή κάτι το οποίο απέρριψε η κυβερνητική πλευρά.

Σε ανακοίνωση του ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης κατέγραφε και τα ακόλουθα:

«Έχω σκόπιμα τηρήσει σιωπή σε σειρά γεγονότων και έγκυρων πληροφοριών σε σχέση με τεκταινόμενα στην Ελεγκτική Υπηρεσία, αν και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας έχω ήδη προβεί σε ενέργειες σε σχέση με δύο σοβαρές υποθέσεις όπου έκρινα ότι δεν υπήρξε ο κατάλληλος χειρισμός. Για αυτές έχουν ενημερωθεί τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα και δεν πρόκειται σε αυτήν τη φάση να επεκταθώ».

Μόνιμη εκεχειρία ή νηνεμία προτού ξεσπάσει καταιγίδα; Αυτό θα διαφανεί στην πορεία με δεδομένο ότι ο Γενικός Ελεγκτής ελέγχει τους πάντες, περιλαμβανομένης και της Βουλής ενώ η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου, ελέγχει τους πάντες, περιλαμβανομένου και του Γενικού Ελεγκτή.

Ο Γενικός Ελεγκτής καθυστέρησε επτά λεπτά να προσέλθει, δεχόμενος γι’ αυτό τον καλοπροαίρετο έλεγχο του προέδρου της Επιτροπής κ. Ζαχαρία Κουλία.