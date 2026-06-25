Η μεταρρύθμιση της αδειοδότησης της ανάπτυξης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών, καθώς συμβάλλει στην επιτάχυνση αναπτυξιακών έργων και στην ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Σε χαιρετισμό του σε επίσημο δείπνο του Συνδέσμου Ανάπτυξης Ακινήτων Κύπρου στη Λεμεσό, ο Υπουργός ανέφερε ότι ο τομέας ανάπτυξης γης και ακινήτων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό πόλεων και κοινοτήτων, στην αναβάθμιση υποδομών, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Ο κ. Ιωάννου συνεχάρη τον Σύνδεσμο για τη διαχρονική του συμβολή σε έναν από τους πλέον παραγωγικούς τομείς της κυπριακής οικονομίας. Σημείωσε ότι η Κύπρος βρίσκεται σε περίοδο μεταρρυθμίσεων και προσαρμογής σε νέες οικονομικές, τεχνολογικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Όπως είπε, η Κυβέρνηση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία ενός σύγχρονου και φιλικού προς την ανάπτυξη θεσμικού πλαισίου, το οποίο να επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επενδύουν, να καινοτομούν και να αναπτύσσονται με ασφάλεια και προοπτική.

Στο πλαίσιο αυτό, η μεταρρύθμιση της αδειοδότησης προωθεί νέες διαδικασίες, ταχύτερους και αυτοματοποιημένους μηχανισμούς, ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων. Στόχος, σύμφωνα με τον Υπουργό, είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η επιτάχυνση των διαδικασιών και η καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών, επενδυτών και επιχειρήσεων.

Αναφερόμενος στα πρώτα αποτελέσματα, ο κ. Ιωάννου δήλωσε ότι σχεδόν 3.000 οικιστικές μονάδες και περίπου 1.000 πολυκατοικίες αδειοδοτήθηκαν εντός 40 και 80 εργάσιμων ημερών αντίστοιχα. Όπως σημείωσε, η εξέλιξη αυτή συμβάλλει στην απρόσκοπτη υλοποίηση έργων και στην ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής του κράτους.

Ο Υπουργός υπενθύμισε ότι η πρόσβαση σε ποιοτική και οικονομικά προσιτή στέγη αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κυβέρνηση, πρόσθεσε, εφαρμόζει ολοκληρωμένη πολιτική με στόχο την αύξηση της προσφοράς κατοικιών και τη διεύρυνση των επιλογών για πολίτες, ιδιαίτερα νέους και νεαρές οικογένειες.

Σε αυτή την προσπάθεια, ο τομέας ανάπτυξης ακινήτων αποτελεί σημαντικό συνεργάτη της Πολιτείας, καθώς η δημιουργία νέων κατοικιών και η ταχύτερη υλοποίηση ποιοτικών και βιώσιμων έργων συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στεγαστικής πολιτικής.

Ο κ. Ιωάννου ανέφερε ακόμη ότι η Κυβέρνηση προωθεί αλλαγές στα Τμήματα Πολεοδομίας και Κτηματολογίου, με στόχο μια αποτελεσματικότερη, πιο διαφανή και φιλική προς πολίτες και επενδυτές δημόσια διοίκηση.

«Επενδύουμε περαιτέρω στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών, στην αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, στη μείωση των διοικητικών καθυστερήσεων μέσω της αναδιοργάνωσης των αρμόδιων υπηρεσιών και στη βελτίωση της διεκπεραίωσης των αιτήσεων», ανέφερε.

Τόνισε ότι η ανταγωνιστικότητα της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού συνδέεται άμεσα με την αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών και την ικανότητα του κράτους να αδειοδοτεί και να διευκολύνει ποιοτικές αναπτύξεις.

Η Κυβέρνηση, πρόσθεσε, θεωρεί τον ιδιωτικό τομέα πολύτιμο εταίρο στην αναπτυξιακή στρατηγική για την πράσινη μετάβαση, την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, τις έξυπνες πόλεις, την αξιοποίηση της τεχνολογίας και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών στον σχεδιασμό και την κατασκευή.

Καταλήγοντας, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η διατήρηση της δυναμικής του τομέα προϋποθέτει συνεχή διάλογο, θεσμική συνεργασία και προσήλωση στις αρχές της διαφάνειας, της ποιότητας και της αξιοπιστίας.