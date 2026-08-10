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Ετήσια αύξηση 35% σημείωσε ο αριθμός των αδειών οικοδομής κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου, ενώ τον μήνα Απρίλη η αύξηση ήταν 10,7%.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας τη Δευτέρα, ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν κατά τον Απρίλιο 2026 ανήλθε στις 639, καταγράφοντας άνοδο 10,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €413,0 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 335,3 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα.

Με τις άδειες αυτές προβλέπεται ν’ ανεγερθούν 1.728 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, εκδόθηκαν 2.915 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 2.157 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 35,1%.

Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 46,1% και το συνολικό εμβαδόν κατά 45,5%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 65,0%.

ΚΥΠΕ