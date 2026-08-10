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Το πιο προηγμένο υποβρύχιο στη Μέση Ανατολή και συνάμα πιο ακριβό στο Πολεμικό του Ναυτικό, απέκτησε το Ισραήλ, το οποίο παρέλαβε από τη Γερμανία το INS Drakon, αξιας €550 εκατομμυρίων.

Η γερμανική ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), ένας από τους κορυφαίους ναυπηγικούς ομίλους παγκοσμίως με ειδίκευση στα προηγμένα υποβρύχια, ήταν εκείνη που παρέδωσε αυτή την εβδομάδα στις εγκαταστάσεις της στο Κίελο το υποβρύχιο, το έκτο και τελευταίο της σειράς Dolphin II.

Η παράδοσή του είχε αρχικά προγραμματιστεί για το 2025. Το νέο υποβρύχιο αποτελεί ορόσημο, καθώς είναι το μεγαλύτερο σκάφος του είδους του που έχει κατασκευαστεί στη Γερμανία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το κόστος του εκτιμάται στα 550 εκατ. ευρώ (634 εκατ. δολάρια), ενώ η ένταξή του στον ισραηλινό στόλο – στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας που διατηρούν Βερολίνο και Τελ Αβίβ – ενισχύει περαιτέρω τις στρατηγικές δυνατότητες του Ισραήλ σε υποθαλάσσιες επιχειρήσεις.

🇮🇱Israel’s new giant submarine signals a deadlier deterrent🇮🇱

💪Israel’s INS Drakon is entering service with a larger sail, longer hull, and capabilities that could reshape its undersea strike posture. The submarine’s unusual design has fueled speculation about missile storage,… pic.twitter.com/Eg8fyqeP6C July 17, 2026

Η συμφωνία των 3 δισ. ευρώ με τη Γερμανία

Το Ισραήλ υπέγραψε το 2022 συμφωνία με την TKMS για την κατασκευή του INS Drakon και τριών επιπλέον υποβρυχίων κλάσης Dakar, σε ένα πρόγραμμα συνολικής αξίας περίπου 3 δισ. ευρώ.

Η γερμανική κυβέρνηση αναμένεται να καλύψει περίπου το 20% του κόστους, στο πλαίσιο της δέσμευσης του Βερολίνου για τη στήριξη της ασφάλειας του Ισραήλ και τη διατήρηση των στενών αμυντικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Εδώ και δεκαετίες, η Γερμανία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη του ισραηλινού στόλου υποβρυχίων, με την TKMS να αναμένεται να παραμείνει βασικός εταίρος στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των υποθαλάσσιων δυνατοτήτων του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού τα επόμενα χρόνια.

🚨🇩🇪🇮🇱 Israel has quietly received the INS Drakon, its newest and final Dolphin II class submarine from Germany.



At 73 meters, the submarine is larger than its predecessors, with a redesigned hull and enlarged sail that could indicate new capabilities. Reports suggest possible… pic.twitter.com/GTDcF5Iasp August 4, 2026

Το μεγαλύτερο και πιο προηγμένο υποβρύχιο στη Μέση Ανατολή

Με μήκος άνω των 70 μέτρων και εκτόπισμα που ξεπερνά τους 2.000 τόνους, το INS Drakon χαρακτηρίζεται ως το μεγαλύτερο και πλέον προηγμένο υποβρύχιο στη Μέση Ανατολή.

Οι αυξημένες διαστάσεις του επιτρέπουν τη μεταφορά μεγαλύτερου πληρώματος, προσφέρουν αυξημένη επιχειρησιακή εμβέλεια και επιτρέπουν την ενσωμάτωση ευρύτερου φάσματος προηγμένων συστημάτων και οπλισμού.

Από το 2031, το Ισραήλ αναμένεται επίσης να αρχίσει να παραλαμβάνει τρία νέα υποβρύχια κλάσης Dakar, με τις παραδόσεις να πραγματοποιούνται περίπου ανά 18 μήνες.

Τα νέα σκάφη θα αντικαταστήσουν σταδιακά τα υποβρύχια Dolphin, Leviathan και Tekuma, τα οποία τέθηκαν σε υπηρεσία μεταξύ 1999 και 2000 και αποτελούν εδώ και περισσότερο από δύο δεκαετίες τη ραχοκοκαλιά του ισραηλινού υποβρύχιου στόλου.

Γιατί ονομάστηκε «Drakon»

Το νέο υποβρύχιο ονομάστηκε INS Drakon, παραπέμποντας – σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας – σε ένα μυθικό θαλάσσιο πλάσμα που συμβολίζει τη δύναμη, τη μοναδικότητα και την ισχύ.

Το όνομα επιλέχθηκε επίσης επειδή περιλαμβάνει στα εβραϊκά τα γράμματα ד׳, ק׳, ר׳, τα οποία παραπέμπουν στο «Dakar», τιμώντας με αυτόν τον τρόπο την κληρονομιά του υποβρυχίου INS Dakar και του πληρώματός του.

Σε ανακοίνωση που είχε εκδοθεί μετά την τελετή ονοματοδοσίας του στο Κίελο το 2024 αναφερόταν ότι το INS Drakon ανήκει στην κλάση Dolphin AIP και είναι «εξοπλισμένο με μοναδικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων πρωτοποριακών τεχνολογιών που διευρύνουν το φάσμα των δυνατοτήτων των IDF σε διάφορα πεδία επιχειρήσεων».

Το υποβρύχιο κατασκευάστηκε ειδικά για το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό και, σύμφωνα με αναλυτές άμυνας, προσφέρει στο Ισραήλ μια κρίσιμη θαλάσσια δυνατότητα «αποτροπής και ανταπόδοσης», εν μέσω του πολέμου με το Ιράν.

Ο δρ Εχούντ Εϊλάμ, Ισραηλινός ειδικός σε θέματα εθνικής ασφάλειας και πρώην ερευνητής του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, δήλωσε στο Fox News Digital ότι η διατήρηση συνεχούς ισραηλινής παρουσίας κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια της χώρας.

«Το Ισραήλ αποκτά υποβρύχια για διάφορους λόγους. Ένας από αυτούς είναι η αποτροπή και η ανταπόδοση, για παράδειγμα στην περίπτωση που το Ιράν καταφέρει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Ορισμένα από τα υποβρύχια θα πρέπει να βρίσκονται στη θάλασσα, σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας, όλο το εικοσιτετράωρο, στην περίπτωση που το Ιράν εξαπέλυε ξαφνικά μια επίθεση κατά του Ισραήλ, η οποία θα μπορούσε να παραλύσει τις IDF, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών δυνατοτήτων τους», δήλωσε. «Σε ένα τόσο ακραίο σενάριο, τα ισραηλινά υποβρύχια που θα βρίσκονταν στη θάλασσα θα μπορούσαν να απαντήσουν», πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε, τα υπόλοιπα υποβρύχια του Ισραήλ θα μπορούσαν εκείνη τη στιγμή να βρίσκονται στο λιμάνι της Χάιφα, όπου ενδεχομένως θα δέχονταν επίθεση και θα αδυνατούσαν να επιχειρήσουν. «Αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν πάντοτε υποβρύχια στη θάλασσα», σημείωσε.

Βαθαίνει η αμυντική συνεργασία Ισραήλ – Γερμανίας

Παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για μποϊκοτάζ και απομόνωση του Ισραήλ, Τελ Αβίβ και Βερολίνο εξακολουθούν να ενισχύουν την αμυντική συνεργασία τους, με τον τομέα των υποβρυχίων να αναμένεται να παραμείνει ένας από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών τις επόμενες δεκαετίες.

Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, η Γερμανία έχει εξελιχθεί και σε έναν από τους μεγαλύτερους πελάτες της ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτό έχει διαδραματίσει η αγορά του αντιπυραυλικού συστήματος Arrow 3, ενός προηγμένου ισραηλινής ανάπτυξης συστήματος αναχαίτισης που έχει σχεδιαστεί για την καταστροφή βαλλιστικών πυραύλων εκτός της γήινης ατμόσφαιρας.

Η συμφωνία για το Arrow 3 έχει αξία περίπου 4 δισ. ευρώ και συνέβαλε ώστε η Γερμανία να καταστεί ο δεύτερος μεγαλύτερος πελάτης των ισραηλινών αμυντικών εξαγωγών την περίοδο 2021-2025.

protothema.gr