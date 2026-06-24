Κατά την πρώτη συνεδρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής Παιδείας, ο πρόεδρος της Χρύσανθος Σαββίδης, παρουσίασε τους βουλευτές μέλη της, χρησιμοποιώντας πριν από το όνομα των περισσοτέρων, τον όρο «αγαπητός».

Όταν ήρθε η σειρά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη να τον προσφωνήσει, ο κ. Σαββίδης δεν χρησιμοποίησε τον όρο, με αποτέλεσμα ο τέως γενικός ελεγκτής και νυν βουλευτής να απευθυνθεί με χιούμορ προς τον πρόεδρο της Επιτροπής λέγοντάς του: «Σημειώνω ότι για μένα δεν είπες αγαπητός…»! Μετά από μερικά δευτερόλεπτα γέλιου, ο κ. Σαββίδης απάντησε στον κ. Μιχαηλίδη λέγοντας του: «Εσύ είσαι αγαπητός εδώ και χρόνια»!

ΛΙΑ