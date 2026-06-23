Στη θέση ότι ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, έχουν παραιτηθεί και δεν το αντιλαμβάνονται, με την αυτοεξαίρεσή τους από τη διερεύνηση της υπόθεσης για το Κράτος Μαφία, επιμένει ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης.

Με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωση του Εισαγγελικού Συμβουλίου, αναφέρει πως η Νομική Υπηρεσία, αναγκάζεται λόγω των δύο Γενικών Εισαγγελέων να “νίψει τας χείρας της” και να απέχει.

Στην ανάρτησή του γράφει: «Η σημερινή ανακοίνωση των μελών του Εισαγγελικού Συμβουλίου επιβεβαιώνει αυτό που λέω από την πρώτη ημέρα: Με την ευφάνταστη αυτοεξαίρεσή τους, οι δύο Εισαγγελείς έχουν “παραιτηθεί” και δεν το αντιλαμβάνονται. Και όσο παραμένουν στις θέσεις τους, υπονομεύουν ολόκληρο τον θεσμό της Νομικής Υπηρεσίας του κράτους, που αντί να είναι μπροστάρης σε μια εμβληματική προσπάθεια πάταξης της διαφθοράς και της διαπλοκής και απόδοσης δικαιοσύνης, αναγκάζεται, λόγω των δύο Γενικών Εισαγγελέων, να “νίψει τα χείρας της” και να απέχει…».