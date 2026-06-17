Ένταση επικράτησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το νέο σύστημα επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράτυπα σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Στο άκουσμα του θετικού αποτελέσματος για αλλαγές στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση, μερίδα ευρωβουλευτών του συντηρητικού μπλοκ ξέσπασε σε πανηγυρισμούς, φωνάζοντας «Send them back!» (Στείλτε τους πίσω).

Ακολούθησαν αποδοκιμασίες από την πτέρυγα που είναι τοποθετημένοι στην αίθουσα οι εκπρόσωπο της Αριστεράς, οι οποίοι φώναζαν μαζικά το σύνθημα: «Shame on you!» (Ντροπή σας).

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Σύμφωνα με την νέα νομοθεσία εφαρμόζονται τα εξής: