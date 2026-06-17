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Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπερψήφισε σήμερα το μεσημέρι την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2025. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 381 υπερ, 171 αποχή και 107 κατά, από σύνολο 659 ευρωβουλευτών.

Από τους Κύπριους ευρωβουλευτές οι πέντε τήρησαν αποχή, ενώ ένας ψήφισε εναντίον. Λουκάς Φουρλάς, Μιχάλης Χατζηπαντέλα, Γιώργος Γεωργίου, Κώστας Μαυρίδης και Γεάδης Γεάδη απείχαν, ενώ ο Φειδίας Παναγιώτου τελικά διαφοροποιήθηκε ψηφίζοντας εναντίον.

Βελτιωμένο το περιεχόμενο

Το κείμενο της έκθεσης με εισηγητή τον Ισπανό ευρωβουλευτή Νάτσιο Σάντσεζ Αμόρ της ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών είναι κατά γενική ομολογία σαφώς βελτιωμένο από εκείνα των προηγούμενων ετών. Στο περιεχόμενο της συμπεριλαμβάνονται πολλές αναφορές που κρίνονται από του Κυπρίους ευρωβουλευτές ως ορθές. Ειδικότερα, αναφορές για το εσωτερικό στην Τουρκία αλλά και για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Σε σχέση με την Κύπρο, η Έκθεση κάνει σαφείς αναφορές για την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, τον εποικισμό, τον σεβασμό κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων, τον σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, για αποφάσεις Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, για τους αγνοούμενους, για τη βελτίωση της θρησκευτικής/πολιτιστικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα, για τους κινδύνους σε πτήσεις λόγω τουρκικών παρεμβάσεων και για τη φίμωση αντικατοχικών φωνών στα κατεχόμενα.

Προβληματικά σημεία

Πέρα από τις αναφορές που αξιολογούνται θετικά, η Έκθεση περιλαμβάνει πολλά σημεία τα οποία θεωρούνται προβληματικά. Αυτά οδήγησαν τους Κύπριους ευρωβουλευτές εν τέλει να κρατήσουν αποστάσεις από την Έκθεση του Ισπανού εισηγητή.

Πρώτον, η Έκθεση αποδίδει με πέντε ξεχωριστές αναφορές στρατηγικό ρόλο στην Τουρκία, σε τομείς όπως η Άμυνα και η Ασφάλεια της Ευρώπης.

Δεύτερον, αποτιμά θετικά τον ρόλο της Άγκυρας στην επικράτηση του τζιχαντιστικού καθεστώτος στη Συρία.

Τρίτον, καλεί με τρεις ξεχωριστές αναφορές σε επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ – Τουρκίας, χωρίς να θέτει ως προαπαιτούμενο την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων της προς την ΕΕ που αφορούν την Κύπρο από την υφιστάμενη Συμφωνία Τελωνειακής Ένωσης.

Τέταρτον, η Έκθεση καλεί την επανέναρξη του Διαλόγου Υψηλού Επιπέδου μεταξύ ΕΕ – Τουρκίας. Ο διάλογος αυτός είχε ανασταλεί ως πολιτικό μέτρο κατά της Τουρκίας με αφορμή τις διεκδικήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο.