Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του περιφερειακού δρόμου Τσερίου, στη Λευκωσία. Στο σημείο επιχειρούν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς της επαρχίας Λευκωσίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Δασών, το οποίο συμμετέχει με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Η πυρκαγιά καίει ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση, σωρούς άχρηστων υλικών, καθώς και ένα πρόχειρο παράπηγμα κατασκευασμένο από τσίγκους.

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε εντός του παραπήγματος και στη συνέχεια να επεκτάθηκε στους σωρούς των άχρηστων υλικών, καθώς και στα ξηρά χόρτα και την άγρια βλάστηση της γύρω περιοχής.