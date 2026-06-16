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Χωρίς την έγκριση των Κυπρίων Ευρωβουλευτών αναμένεται να υπερψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η έκθεση προόδου για την Τουρκία. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, κανένας από τους έξι δεν πρόκειται να ψηφίσει θετικά.

Πιο συγκεκριμένα, οι Λουκάς Φουρλάς και Μιχάλης Χατζηπαντέλα του EPP και του ΔΗΣΥ θα τηρήσουν αποχή, όπως θα πράξει και ο Γιώργος Γεωργίου του ΑΚΕΛ και της Αριστεράς. Όσον αφορά τον Γεάδη Γεάδη του ΕΛΑΜ και του ECR δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αν θα ψηφίσει αποχή ή εναντίον. Το ίδιο ισχύει και για τον Φειδία Παναγιώτου, ο οποίος αμφιταλαντεύεται ακόμη για την ψήφο του.

Η διαδικασία της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα γίνει αύριο το μεσημέρι.

Βελτιωμένο το περιεχόμενο

Το κείμενο της έκθεσης με εισηγητή τον Ισπανό ευρωβουλευτή Νάτσιο Σάντσεζ Αμόρ της ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών είναι κατά γενική ομολογία σαφώς βελτιωμένο από εκείνα των προηγούμενων ετών. Στο περιεχόμενο της συμπεριλαμβάνονται πολλές αναφορές που κρίνονται από του Κυπρίους ευρωβουλευτές ως ορθές. Ειδικότερα, αναφορές για το εσωτερικό στην Τουρκία αλλά και για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Σε σχέση με την Κύπρο, η Έκθεση κάνει σαφείς αναφορές για την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, τον εποικισμό, τον σεβασμό κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων, τον σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, για αποφάσεις Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, για τους αγνοούμενους, για τη βελτίωση της θρησκευτικής/πολιτιστικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα, για τους κινδύνους σε πτήσεις λόγω τουρκικών παρεμβάσεων και για τη φίμωση αντικατοχικών φωνών στα κατεχόμενα.

Προβληματικά σημεία

Πέρα από τις αναφορές που αξιολογούνται θετικά, η Έκθεση περιλαμβάνει πολλά σημεία τα οποία θεωρούνται προβληματικά. Αυτά οδήγησαν τους Κύπριους ευρωβουλευτές εν τέλει να κρατήσουν αποστάσεις από την Έκθεση του Ισπανού εισηγητή.

Πρώτον, η Έκθεση αποδίδει με πέντε ξεχωριστές αναφορές στρατηγικό ρόλο στην Τουρκία, σε τομείς όπως η Άμυνα και η Ασφάλεια της Ευρώπης.

Δεύτερον, αποτιμά θετικά τον ρόλο της Άγκυρας στην επικράτηση του τζιχαντιστικού καθεστώτος στη Συρία.

Τρίτον, καλεί με τρεις ξεχωριστές αναφορές σε επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ – Τουρκίας, χωρίς να θέτει ως προαπαιτούμενο την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων της προς την ΕΕ που αφορούν την Κύπρο από την υφιστάμενη Συμφωνία Τελωνειακής Ένωσης.

Τέταρτον, η Έκθεση καλεί την επανέναρξη του Διαλόγου Υψηλού Επιπέδου μεταξύ ΕΕ – Τουρκίας. Ο διάλογος αυτός είχε ανασταλεί ως πολιτικό μέτρο κατά της Τουρκίας με αφορμή τις διεκδικήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο.

Αμφιβολίες για τον Ισπανό εισηγητή

Εκ μέρους του Κώστα Μαυρίδη διατυπώνονται επίσης ενδοιασμοί σε άλλα δύο σημεία που αφορούν το Κυπριακό. Σύμφωνα με ενημέρωση του ιδίου προς τους απεσταλμένους δημοσιογράφους στο Στρασβούργο, ενώ κατέθεσε τροπολογία για συμπερίληψη αναφοράς στο ευρωπαϊκό κοινοτικό κεκτημένο, αυτή απαλείφθηκε σκόπιμα από το κείμενο του Ισπανού εισηγητή.

Η σκόπιμη -κατά τον κ. Μαυρίδη- απάλειψη της συγκεκριμένης τροπολογίας από τον Ισπανό συνάδελφο του και μέλος της πολιτικής του ομάδας, εγείρει ερωτήματα για τα κίνητρα του, λαμβάνοντας υπόψη και τις διμερείς σχέσεις Μαδρίτης – Άγκυρας που καταγράφουν σταθερή βελτίωση τα τελευταία χρόνια.

Σημειώνεται ότι σε αντίθεση με την παρούσα Έκθεση, στα ομόφωνα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καθώς και στην Έκθεση της Κομισιόν για την Τουρκία καταγράφεται η ανάγκη για εφαρμογή του ευρωπαϊκού κοινοτικού κεκτημένου (EU acquis) σε μια ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού.