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Πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα η συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο για την Έκθεση προόδου της Τουρκίας. Οι περισσότεροι από τους ευρωβουλευτές που τοποθετήθηκαν κατακεραύνωσαν τις πολιτικές της Άγκυρας και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Την ίδια στιγμή, ήταν ιδιαίτερα επικριτικοί απέναντι στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση για την πολιτική δύο μέτρων και δύο σταθμών που εφαρμόζει σε ζητήματα παραβίασης του διεθνούς δικαίου.

Όπως έγραψε νωρίτερα το philenews, στην αυριανή ψηφοφορία της Ολομέλειας εκτός συγκλονιστικού απροόπτου η Έκθεση θα εγκριθεί. Ωστόσο, κανένας από τους έξι Κυπρίους ευρωβουλευτές δεν θα ψηφίσει υπέρ. Αποχή θα τηρήσουν Λουκάς Φουρλάς, Μιχάλης Χατζηπαντέλα, Γιώργος Γεωργίου και Κώστας Μαυρίδης. Γεάδης Γεάδη και Φειδίας Παναγιώτου είτε θα τηρήσουν αποχή, είτε θα την καταψηφίσουν.

Στο debate που διεξήχθη το απόγευμα τοποθετήθηκαν όλοι οι Κύπριοι ευρωβουλευτές, πλην του Φειδία Παναγιώτου.

Οι τοποθετήσεις των Κυπρίων Ευρωβουλευτών

Ο Λουκάς Φουρλάς χαιρέτησε την προσπάθεια του εισηγητή «να τετραγωνίσει τον κύκλο», διερωτήθηκε ωστόσο για ποια πρόοδο είναι που συζητά το Ευρωκοινοβούλιο. Όπως επισήμανε, οι λέξεις «Τουρκία» και «πρόοδος» δύσκολα μπορούν να συνυπάρξουν. Ο ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και του ΕΛΚ καυτηρίασε το γεγονός ότι η ΕΕ αντί να απαιτεί έμπρακτη συμμόρφωση, αναζητεί τρόπους να ανταμείψει την Άγκυρα.

«Μιλάτε για αναβαθμισμένη Τελωνειακή Ένωση και ενίσχυση της συνεργασίας με την Τουρκία στον τομέα της Ασφάλειας και της Άμυνας. Συνάδελφοι, το μήνυμα που εκπέμπουμε είναι λανθασμένο και επικίνδυνο. Ότι, η κατοχή, οι απειλές και η επιθετικότητα, όχι μόνο δεν έχουν κόστος, αλλά συνοδεύονται και από ευρωπαϊκά δώρα. Το μήνυμα που πρέπει να εκπέμψουμε είναι ένα και πρέπει να είναι ομόφωνο. Αυτή η Τουρκία δεν έχει καμία θέση στην Ευρωπαϊκή οικογένεια», υπογράμμισε ανάμεσα σε άλλα.

Ο Μιχάλης Χατζηπαντέλα ανέφερε ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, οι πρόσφυγες της Κύπρου στερούνται το δικαίωμα να ζήσουν ελεύθεροι εκεί όπου γεννήθηκαν. Πρόσθεσε ότι το αυταρχικό καθεστώς της χώρας απομακρύνεται από κάθε ευρωπαϊκή αρχή και αξία.

Αναφέρθηκε επίσης στις χθεσινές δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, ο οποίος είπε πως η πιο ρεαλιστική λύση στην Κύπρο είναι τα δύο κράτη. Αυτή η θέση, υποστήριξε, τορπιλίζει την νέα προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλεται να ασκήσει την απαραίτητη πίεση, έτσι ώστε η Τουρκία να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της και να συμβάλει ουσιαστικά στη λύση του Κυπριακού», τόνισε.

Ο Γιώργος Γεωργίου είπε πως η Έκθεση περιλαμβάνει πολλές αλήθειες, αλλά στο τέλος «τα μασά». Αυτή, επισήμανε, είναι η γνώριμη συνταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξιολόγησε ως σημαντικές τις αναφορές της Έκθεσης που αφορούν το Κυπριακό, καθώς και το εσωτερικό της Τουρκίας.

Όμως, χαρακτήρισε ως παράδοξο το γεγονός ότι αυτή η Τουρκία θεωρείται για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως στρατηγικός εταίρος. «Η άμυνα και η δήθεν ασφάλεια, οι εξοπλισμοί και τα οικονομικά συμφέροντα υπερτερούν της πολιτικής ηθικής», επισήμανε, συμπληρώνοντας πως η Τουρκία για να πάρει θα πρέπει και να δώσει. Σύμφωνα με τον κ. Γεωργίου, θα πρέπει να δώσει: α) Δημοκρατία στους πολίτες της, β) Σεβασμό στους γείτονες και το Διεθνές Δίκαιο, και γ) επίλυση του κυπριακού με μια δίκαιη και βιώσιμη λύση προς όφελος όλων των Κυπρίων.

Πρόσθεσε επίσης ότι τώρα είναι η ώρα για την ΕΕ να συμβάλει στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, «πριν ηχήσουν οι καμπάνες της διχοτόμησης».

Ο Κώστας Μαυρίδης στην τοποθέτηση του υποστήριξε ότι «η γαλάζια φαντασίωση» έπρεπε να ενεργοποιήσει κυρώσεις για την Τουρκία. Αναγνωρίζοντας ότι συμπεριλαμβάνονται σημαντικές αναφορές για την «απάνθρωπη καταπίεση από το ισλαμιστικό καθεστώς Ερντογάν εντός Τουρκίας όσο και για τις σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΕ», υποδεικνύει το γεγονός ότι «αντί για κυρώσεις στον παραβάτη και κατακτητή και εχθρό της ΕΕ, η Έκθεση προσδίδει στην Τουρκία στρατηγικό ρόλο για την Ευρωάμυνα, καλεί σε αναβάθμιση των εμπορικών σχέσεων με την ΕΕ χωρίς να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις της προς την ΕΕ και ειδικά προς την Κυπριακή Δημοκρατία».

Είπε επιπρόσθετα πως για εκείνους που επιχειρηματολογούν ότι η Τουρκία είναι σύμμαχος-κλειδί στο ΝΑΤΟ, η αλήθεια είναι πως «τυπικά σύμμαχος στο ΝΑΤΟ» και «πραγματικός εχθρός της Ευρώπης».

Ο Γεάδης Γεάδη ανέφερε ότι η αρχική μορφή της Έκθεσης ήταν «δυσανάλογα επιεικής». Διερωτήθηκε μέχρι πότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τρέφει αυταπάτες, ενώ απευθυνόμενος στον Ισπανό εισηγητή επισήμανε πως «αποτελεί όνειδος για την Ευρώπη να μιλούμε για αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο και να παρουσιάζεται η Τουρκία, ως στρατηγικός εταίρος και σύμμαχος». Πρόσθεσε επίσης ότι «η Άγκυρα δεν εκλαμβάνει την επιείκεια ως κίνητρο για αλλαγή, αλλά ως αδυναμία».

Ισπανός εισηγητής: Κύπρος και Ελλάδα είναι σημαντικά στοιχεία της σχέσης ΕΕ – Τουρκίας

Από την πλευρά του ο Ισπανός εισηγητής της Έκθεσης, Νάτσιο Σάντσεζ Αμόρ της ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ανέφερε αρχικά ότι είναι πολύ αγχωτικό να είσαι ο εισηγητής μιας έκθεσης προόδου για την Τουρκία. Πρόσθεσε ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται από πλευράς Άγκυρας μια έλλειψη βούλησης για συμμόρφωση, συμπληρώνοντας πως δεν ενδιαφέρουν οι δήλώσεις που γίνονται, αλλά οι πράξεις.

Χαρακτήρισε την Τουρκία ως μια αυταρχική χώρα και διερωτήθηκε τι δουλειά μπορεί να έχει ένα τέτοιο καθεστώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, επισήμανε την πραγματική ύπαρξη μιας κοινωνίας των πολιτών, που θέλουν πραγματικά η Τουρκία να κυβερνηθεί επιτέλους δημοκρατικά και όχι απολυταρχικά. «Δεν θέλουμε να σκοτώσουμε και την τελευταία τους ελπίδα», είπε.

Επισήμανε ακόμα πως δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να βγουν από τον πάγο οι ενταξιακές διαδικασίες και υπογράμμισε ότι αν η κατάσταση στη χώρα δεν αλλάξει, τότε δεν μπορεί να γίνει το οτιδήποτε σε σχέση με την ένταξη. Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι σημαντικά στοιχεία της σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας, καταγράφοντας όμως και το γεγονός -για εκείνον- πως η Τουρκία είναι σημαντική σε θέματα άμυνας και ασφάλειας.

Απαντώντας στη συνέχεια σε επικρίσεις συναδέλφων του, δήλωσε πως υπάρχουν αυτοί που είναι ισλαμοφοβικοί και αυτοί που είναι ανυπόμονοι για την ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ και Τουρκίας. Είπε όμως ότι υπάρχουν και άτομα -όπως ο ίδιος- που μπορούν να ξεχωρίσουν την κυβέρνηση της Τουρκίας από τον λαό της, ο οποίος πιστεύει πως το μέλλον του είναι στην Ευρώπη.

Τέλος, κάλεσε την Επίτροπο για την Διεύρυνση, Marta Kos, όταν θα πάει στην Τουρκία να συναντηθεί με φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών στη χώρα. Την προέτρεψε επιπλέον να διαθέσει η ΕΕ ένα εκατομμύριο ευρώ για να κάνει «κάτι σημαντικό για αυτή τη φιλοδημοκρατική κοινωνία», όπως έγινε στη Σερβία και στη Γεωργία.