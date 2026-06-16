Θλίψη στον τουρκικό καλλιτεχνικό κόσμο από τον ξαφνικό θάνατο της ηθοποιού Ece İrtem σε ηλικία μόλις 35 ετών. Η γνωστή από τη σειρά «Kızılcık Şerbeti» ηθοποιός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι της το μεσημέρι της Δευτέρας, με τα πρώτα ευρήματα να κάνουν λόγο για πιθανή καρδιακή προσβολή, ενώ τα ακριβή αίτια θα προσδιοριστούν από νεκροψία.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε έπειτα από αναρτήσεις και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που κυκλοφόρησαν στα social media σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου της Irtem.

Ece Irtem, who played Isil in Turkish drama One Love, passes away at 35 after suffering heart attackhttps://t.co/eBSGrdQ9i3 June 15, 2026

Ποια ήταν η Ece İrtem

Η Ece İrtem είχε γεννηθεί στις 14 Ιουνίου 1991, γιορτάζοντας τα 35α γενέθλιά της μόλις μία ημέρα πριν πεθάνει. Η ίδια έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Kızılcık Şerbeti» («Cranberry Sorbet»), η οποία καταγράφει τις συγκρούσεις ανάμεσα σε κοσμικές και συντηρητικές οικογένειες.

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Αποφοίτησε το 2014 από το Τμήμα Όπερας και Φωνητικής Εκτέλεσης του Πανεπιστημίου Yaşar, ενώ στη συνέχεια σπούδασε υποκριτική στην Κωνσταντινούπολη. Η τηλεοπτική της πορεία ξεκίνησε την ίδια χρονιά, με συμμετοχές σε σειρές όπως «Yeni Gelin», «Bay Yanlış», «Mahkum», «Yasak Elma» και «Sandık Kokusu», ενώ στον κινηματογράφο είχε εμφανιστεί στις ταινίες «Zengo» και στο θρίλερ του Netflix «10 Days of a Curious Man».

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protothema.gr