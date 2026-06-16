Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε την παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης ύψους €70.000 για τη χρηματοδότηση της μελέτης ανάπλασης του πυρήνα του Αναλυόντα.

Η ανακοίνωση έγινε κατά την τελετή εγκαινίων της κεντρικής πλατείας και του νέου Πολιτιστικού Κέντρου της κοινότητας, την Τρίτη, καθώς και στο πλαίσιο των αποκαλυπτηρίων του Μνημείου Πεσόντων και Αγνοουμένων.

«Το Μνημείο Πεσόντων και Αγνοουμένων θα βρίσκεται εδώ, για να μας θυμίζει το χρέος μας έναντι σε όλους αυτούς που θυσιάστηκαν για να υπάρχουμε εμείς σήμερα ελεύθεροι, αλλά και τη μεγάλη ευθύνη που έχουμε για τον τερματισμό της κατοχής, την απελευθέρωση και την επανένωση της… pic.twitter.com/QbPssBEvQD June 16, 2026

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει θετικά και τα άλλα δύο αιτήματα της κοινότητας, που αφορούν στην απόκτηση δύο ακινήτων για αξιοποίησή τους από το Κοινοτικό Συμβούλιο και τη διαπλάτυνση και ευθυγράμμιση του δρόμου Τσερίου-Αναλυόντα, σημειώνοντας ότι σύντομα θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις.

«Η ανάπτυξη και η αναβίωση της υπαίθρου αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησής μας», δήλωσε ο Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι στόχος είναι «με πράξεις και όχι με λόγια» να ενισχυθούν τα χωριά, να δημιουργηθούν σύγχρονες υποδομές και ποιοτικοί δημόσιοι χώροι και να διασφαλιστούν συνθήκες που θα επιτρέπουν στους κατοίκους να ζουν, να δημιουργούν και να προοδεύουν στον τόπο τους.

Αναφερόμενος στα έργα που εγκαινιάστηκαν, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε το νέο Πολιτιστικό Κέντρο και την αναμορφωμένη πλατεία ως παρεμβάσεις που συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στην ενίσχυση του κοινωνικού και πολιτιστικού ιστού της περιοχής.

Όπως ανέφερε, η αναπαλαίωση της διατηρητέας κατοικίας και η μετατροπή της σε Πολιτιστικό Κέντρο, έργο συνολικού κόστους €480.000, πραγματοποιήθηκε με σεβασμό στον παραδοσιακό χαρακτήρα του κτηρίου, διατηρώντας τα αρχιτεκτονικά του στοιχεία και ενσωματώνοντας παράλληλα σύγχρονες παρεμβάσεις για την κάλυψη των σημερινών αναγκών και την προσβασιμότητα όλων των πολιτών.

«Με τη χρήση του ως Πολιτιστικό Κέντρο, το κτήριο μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο δημιουργίας και συνάντησης, που συνδέει πολύ δημιουργικά και πολύ πετυχημένα το παρελθόν της κοινότητας με το παρόν και το μέλλον της», είπε.

Σε σχέση με την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας, συνολικού κόστους €240.000, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι δημιουργείται ένας δημόσιος χώρος «πιο λειτουργικός, πιο ασφαλής, πιο φιλικός και πιο ανθρώπινος», μέσα από έργα λιθόστρωσης, πεζοδρομίων, διαβάσεων πεζών και τοπιοτέχνησης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο Μνημείο Πεσόντων και Αγνοουμένων της κοινότητας, το οποίο, όπως είπε, αποτελεί «μια μικρή αλλά πολύ ουσιαστική συνδρομή της πολιτείας και της κοινότητας» για τη διατήρηση της μνήμης όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα.

Το μνημείο είναι αφιερωμένο στους Ανδρέα Προδρόμου και Χριστάκη Χαραλάμπους, που έπεσαν μαχόμενοι, καθώς και στους αγνοούμενους Κυριάκο Ιορδάνους και Ανδρέα Κωνσταντίνου, οι οποίοι χάθηκαν κατά την τουρκική εισβολή του 1974.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι το νέο Πολιτιστικό Κέντρο και η αναβαθμισμένη πλατεία μπορούν να αποτελέσουν εστίες πολιτισμού, συνεργασίας και κοινωνικής συνοχής, ενώ το Μνημείο Πεσόντων και Αγνοουμένων θα υπενθυμίζει «τη μεγάλη ευθύνη που έχουμε για τερματισμό της κατοχής, για απελευθέρωση και για επανένωση της πατρίδας μας».

Πρόσθεσε ότι αυτό θα είναι «το καλύτερο μνημόσυνο» για όσους θυσιάστηκαν για την Κυπριακή Δημοκρατία.

ΚΥΠΕ