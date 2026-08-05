Ομαδική κηδεία για 112 Παλαιστινίους, οι σοροί των οποίων ανασύρθηκαν πρόσφατα από τα συντρίμμια στη Γάζα, τελέστηκε την Τρίτη στην κατεστραμμένη πόλη. Τα θύματα είχαν σκοτωθεί σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς τον Νοέμβριο του 2023 και παρέμεναν θαμμένα κάτω από τα ερείπια, σε μια υπόθεση που αναδεικνύει το τεράστιο ανθρώπινο κόστος και την κλίμακα της καταστροφής στον παλαιστινιακό θύλακα.

Τα 112 θύματα, που σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων τον Νοέμβριο του 2023, παρέμεναν εκεί όπου σκοτώθηκαν, στον θύλακο που υπέστη πελώρια καταστροφή στον πόλεμο, με έναυσμα την επίθεση της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Εκατοντάδες άνθρωποι ήταν παρόντες στις ομαδικές κηδείες τους, από τις μεγαλύτερες που οργανώθηκαν ποτέ στη Λωρίδα της Γάζας.

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The largest funeral procession,

the funeral of the children of Gaza, the largest funeral for children, today the largest funeral procession for children in #Gaza was held, after the Israeli army blew up a residential building, most of whose residents were… pic.twitter.com/CBLpArk1rl — newsn7uk 🇬🇧 (@NEWSN7UK_N7) August 4, 2026

Όπως το βλέπει ο Άχμεντ Αμπού Σαρία, συγγενής θυμάτων, οι κηδείες θα επιτρέψουν στις οικογένειες να βάλουν τέλος στο πένθος τους.

«Ήρθαμε να θρηνήσουμε τους μάρτυρές μας, τα παιδιά, τις γυναίκες, τους ηλικιωμένους».

«Είναι κηδεία του παλαιστινιακού λαού», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Υπάρχει ακόμη πολύς κόσμος κάτω από τα συντρίμμια», θύμισε.

«Ούτε πολέμησε, ούτε έφερε όπλα», τόνισε.

Ανάμεσα στα 112 πτώματα που ανασύρθηκαν τον Ιούλιο, 44 ανήκαν σε παιδιά. Ήταν μέλη της ίδιας εκτεταμένης οικογένειας, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πολιτικής προστασίας στον θύλακο, τον Μαχμούντ Μπασάλ.

Ο κ. Μπασάλ εκτιμά πως υπάρχουν πάνω από 8.000 πτώματα που παραμένουν θαμμένα στα συντρίμμια στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι ομάδες μας εργάστηκαν αδιάκοπα για 17 ημέρες», είπε ο Μοχάμεντ αλ Μουγάιρ, διευθυντής επιχειρήσεων του οργανισμού άμεσης βοήθειας που ανήκει στον κρατικό μηχανισμό της Χαμάς, με τη συμβολή δυο μηχανημάτων έργου που έθεσε στη διάθεσή τους η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ).

«Σε κάποιες περιπτώσεις, βρήκαμε άθικτους σκελετούς, οστά που συγκρατούνταν ακόμη μαζί μόνο από τα ρούχα τους», περιέγραψε.

Η πολιτική προστασία και οργανώσεις όπως η ΔΕΕΣ καταγγέλλουν εδώ και καιρό ότι το Ισραήλ, που ελέγχει όλα τα σημεία εισόδου στη μικρή παραθαλάσσια ζώνη, δεν επιτρέπει να εισέλθει επαρκής αριθμός μηχανημάτων και υλικών που είναι απαραίτητα για να ανασυρθούν τα πτώματα των θυμάτων.

Παρά την κατάπαυση του πυρός σε ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025, αεροπορικοί βομβαρδισμοί και πλήγματα του πυροβολικού συνεχίζουν να συνταράσσουν τη Λωρίδα της Γάζας σχεδόν καθημερινά.

Από τη 10η Οκτωβρίου 2025 τουλάχιστον 1.252 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, οι οποίοι θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Στις κηδείες χθες Τρίτη, άνδρες είχαν παραταχτεί για τις επιμνημόσυνες δεήσεις.

Στις περιπτώσεις που τα θύματα αναγνωρίστηκαν, είχαν τοποθετηθεί φωτογραφίες τους πάνω στα φέρετρα.

Μέλος της οικογένειας Χουσάινα, η οποία ξεκληρίστηκε, λέει πως πλέον έχει χάσει κάθε ελπίδα πως θα εντοπιστούν θύματα που αγνοούνται ακομη.

Κάποια θύματα «εξαερώθηκαν», ή «οι σάρκες και τα οστά τους καταπλακώθηκαν από όγκους μπετόν», εξήγησε ο άνδρας, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί για λόγους ασφαλείας.

Σε έκθεσή τους που δημοσιοποιήθηκε τον Απρίλιο, η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούσαν πως στη Γάζα βρίσκονται 68 εκατομμύρια τόνοι συντριμμιών, υπολειμμάτων κτιρίων που κατέρρευσαν ή υπέστησαν ζημιές.

Σύμφωνα με τη μελέτη, πάνω από το 60% των δύο και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας έχασε το σπίτι του αφότου ξέσπασε ο πόλεμος.

protothema.gr