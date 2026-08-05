Νέες προειδοποιήσεις προς το Ιράν απηύθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας ότι η Ουάσινγκτον θα αντιδράσει «πολύ άγρια» εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν «πολύ σύντομα».

Νωρίτερα, σε επίσκεψή του στην Καλιφόρνια είχε πει ότι «έχουμε πολύ καλές διαπραγματεύσεις» με το Ιράν επιμένοντας ότι η Τεχεράνη θέλει μια συμφωνία που θα φέρει το τέλος στη σύγκρουση που διαρκεί εδώ και μήνες.

Οι δηλώσεις Τραμπ ακολουθούν την ελπίδα Αμερικανών αξιωματούχων χθες, Τρίτη, ότι θα κλειστεί γρήγορα συμφωνία για να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, κάτι που οδήγησε σε νέα πτώση των τιμών του πετρελαίου, κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε σε «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και το Ομάν. «Δεν έχει συναφθεί ακόμη καμιά οριστική συμφωνία», είπε, αλλά «ελπίζουμε πως αυτό θα γίνει πολύ σύντομα».

Από την πλευρά του ο αμερικανός υπουργός Σκοτ Μπέσεντ μίλησε στο CNBC περί συμφωνίας που θα μπορούσε να κλειστεί «σήμερα ή αύριο» (σ.σ. χθες Τρίτη ή σήμερα Τετάρτη) για να «ξανανοίξει το στενό».

Το Κατάρ, χώρα η οποία μεσολαβεί, μαζί με το Πακιστάν και το Ομάν, έκανε λόγο για προσπάθειες «σε εξέλιξη» για να «βρεθεί βραχυπρόθεσμη λύση που θα επέτρεπε να ξαναρχίσει ο διάλογος», διά στόματος του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών του εμιράτου Ματζίντ αλ Ανσάρι.

Την ίδια ώρα και ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται, η τιμή του πετρελαίου πέφτει. Το βαρέλι του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, διεθνούς ποικιλίας αναφοράς, υποχώρησε χθες κατά 5,26% στα 79,36 δολάρια, στο χαμηλότερο επίπεδο από τη 10η Ιουλίου.

protothema.gr