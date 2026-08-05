Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν σε πτήση της Air India από το Πουκέτ προς το Νέο Δελχί, όταν το αεροσκάφος βρέθηκε αντιμέτωπο με ισχυρές αναταράξεις, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 12 επιβάτες.

Το περιστατικό σε αεροπλάνο τύπου Airbus A320, που εκτελούσε πτήση από το Πουκέτ προς το Νέο Δελχί, σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, περίπου 90 λεπτά μετά την απογείωσή του.

Σύμφωνα με την Daily Mail οι 134 επιβάτες της πτήσης AI2379 αισθάνθηκαν ξαφνική απώλεια ύψους, καθώς το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος με ορισμένους που δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας να χτυπούν το κεφάλι τους στην οροφή της καμπίνας.

Βίντεο από το εσωτερικό του αεροσκάφους δείχνει έντρομους επιβάτες, ανάμεσά τους έναν άνδρα με το χέρι σε νάρθηκα, να παρακολουθούν με αγωνία το αεροπλάνο να σείεται βίαια.

Air India: Phuket – Delhi, 04.08.2026.

The worst two hours of my life. Please, please, please always wear your seatbelt on a plane, even when the seatbelt sign is off.

I saw people being thrown into the air, hitting their heads, and getting injured. For a while, I genuinely… pic.twitter.com/3bVjcZZ18g August 4, 2026

Παρά το περιστατικό, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ίντιρα Γκάντι του Νέου Δελχί περίπου στις 11:00 τοπική ώρα. Εκεί ασθενοφόρα και διασώστες παρέλαβαν τους τραυματίες επιβάτες που αποβιβάστηκαν με φορεία και αναπηρικά αμαξίδια ενώ ορισμένοι έφεραν επιδέσμους στο κεφάλι.

Στη συνέχεια διακομίστηκαν σε νοσοκομείο όπου τους χορηγήθηκαν οι πρώτες βοήθειες με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι τουλάχιστον ένας εξ αυτών υπέστη κάταγμα στη σπονδυλική στήλη.

At least 12 hurt after Air India flight plunges 300ft in horror turbulence pic.twitter.com/HlnB5hdQtX — The Sun (@TheSun) August 4, 2026

Επιβάτης της πτήσης περιέγραψε ότι το αεροσκάφος ταρακουνιόταν για περίπου δύο με τρία λεπτά και είχε πάρει έντονη κλίση, προσθέτοντας ότι πολλοί επιβάτες κοιμούνταν εκείνη τη στιγμή.

Η Air India ανακοίνωσε ότι η πτήση της Τρίτης αντιμετώπισε ένα «σύντομο περιστατικό αναταράξεων» κατά τη διάρκεια της πτήσης, αποδίδοντας το συμβάν σε αιφνίδια μεταβολή του υψομέτρου στο οποίο πετούσε το Airbus 320, πριν το πλήρωμα καταφέρει να επαναφέρει πλήρως τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας δήλωσε, επίσης, ότι η ασφάλεια και η ευημερία των επιβατών και του πληρώματος αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα της εταιρείας και διαβεβαίωσε πως θα παρασχεθεί κάθε αναγκαία υποστήριξη στους τραυματίες και στους υπόλοιπους επιβάτες. Παράλληλα, η Air India τόνισε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για το περιστατικό.

protothema.gr