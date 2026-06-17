Μας το είπε ξεκάθαρα χθες ο Φειδίας, όταν -δυστυχώς γι’ αυτόν- μας συνάντησε τυχαία στους διαδρόμους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχει βαρεθεί τους δημοσιογράφους, αυτή τη στιγμή θέλει να ηρεμήσει και δεν επιθυμεί να έχει την οποιαδήποτε ουσιαστική συζήτηση μαζί μας.

Προσπαθήσαμε έστω να πάρουμε κάποιες απαντήσεις στο πόδι για τις θέσεις του επί των σημαντικών ζητημάτων που συζητούνται αυτές τις μέρες στο Στρασβούργο.

Για την Τουρκία, μας είπε ότι αμφιταλαντεύεται ακόμη αν θα τηρήσει αποχή ή αν θα καταψηφίσει την έκθεση προόδου.

«Έχει πολλά καλά αλλά… γ@@@@ο. Εν μπορούμε…», ήταν η φράση που χρησιμοποίησε.

ΕΜ