Αγωνιστική Μέσι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η τρίτη ημέρα του Μουντιάλ 2026 καθώς ο θαυματουργός Αργεντίνος έσπασε με το «καλημέρα» όχι ένα, ούτε δύο, ούτε τρία αλλά συνολικά επτά ρεκόρ στο 3-0 της αλμπισελέστε κατά της Αλγερίας στέλνοντας το μήνυμα ότι η ομάδα του βρίσκεται στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής για να διατηρήσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας κόσμου.

Αρχικά, ο Μέσι έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων που αγωνίζεται σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).

Παράλληλα με τα τρία γκολ που σημείωσε, ο Μέσι έπιασε στην κορυφή της λίστας των πρώτων σκόρερ τον Μίροσλαβ Κλόζε με 16 γκολ.

Μπαίνοντας στο γήπεδο σε ηλικία 38 ετών και 357 ημερών, ο Pulga έγινε ο γηραιότερος παίκτης που πετυχαίνει τουλάχιστον δυο γκολ σε αγώνα Μουντιάλ, ο γηραιότερος με χατ-τρικ, αλλά και ο μεγαλύτερος σε ηλικία ever σκόρερ της Αργεντινής στον θεσμό.

Η Αλγερία έγινε, επίσης, η 11η ομάδα κόντρα στην οποία σκοράρει ο Μέσι, κάτι που κανείς άλλος δεν έχει καταφέρει απέναντι σε τόσες χώρες. Οι υπόλοιπες 10 που έχουν «πληγωθεί» από το νο10 της Αργεντινής είναι: Σερβία, Μεξικό, Νιγηρία, Βοσνία, Ιράν, Κροατία, Αυστραλία, Ολλανδία, Γαλλία και Σαουδική Αραβία.

Το πρώτο και το τρίτο γκολ του Μέσι σημειώθηκαν εκτός περιοχής και έτσι ο Αργεντίνος έφτασε τα 6 με αυτό τον τρόπο (σσ εκτός περιοχής) στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ξεπερνώντας τον σπουδαίο Βραζιλιάνο, Ρομπέρτο Ριβελίνο.

🚨🇦🇷 Lionel Messi (38) has had a truly HISTORIC performance… 🐐



🥇 Messi is now Argentina's OLDEST ever World Cup goalscorer



🥇 Messi is now the OLDEST ever player to score a World Cup brace



🥇 Messi gets his FIRST World Cup hat-trick



🥇 Messi is now the joint highest… pic.twitter.com/rJ7rMHNdt0 June 17, 2026

Η σύμπτωση με τα γκολ

Τα όσα συνέβησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Κύπρου) κρύβουν και άλλη μια σύμπτωση για τον Pulga.

Όπως κατέγραψε η FIFA, ο Μέσι σκόραρε το πρώτο του γκολ σε Μουντιάλ στις 16 Ιουνίου 2006 και το ιστορικό χατ τρικ κόντρα στην Αλγερία ακριβώς 20 χρόνια αργότερα, στις 20 Ιουνίου 2026

🤯 Exactly 20 years apart, but the same Lionel Messi.



🗓️ 16 June 2006: Lionel Messi scores on his FIFA World Cup debut.

🗓️ 16 June 2026: Lionel Messi scores a hat-trick at the FIFA World Cup.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/3byvbGL2DY — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026

Η αποθέωση και η γκρίνια από την Αλγερία

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο αρχηγός της Αλγερίας, Άισα Μαντί, σχολίασε την ήττα της ομάδας του, τονίζοντας πως αυτή προήλθε κυρίως από την εξαιρετική εμφάνιση του σουπέρ σταρ της Αργεντινής.

«Η διαφορά τους με έμας ήταν ότι εκείνοι έχουν έναν παίκτη που είναι “αδίστακτος” μπροστά από την εστία. Σχεδόν κάθε ευκαιρία για γκολ που έχει καταλήγει στα δίχτυα. Είναι ίσως ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Η αποτελεσματικότητά του είναι απίστευτη και το ξέραμε αυτό. Προσπαθήσαμε να τον εξουδετερώσουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε, ήταν απλώς πολύ καλός για εμάς», σημείωσε ο κεντρικός αμυντικός των «Φοινίκων».

Ωστόσο όλη η ιστορία θα μπορούσε να είχε γραφτεί διαφορετικά αν ένα μαρκάρισμα του Μέσι απέναντι στον Μαντί είχε κρθεί διαφορετικά από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Η φάση έγινε στο 31ο λεπτό του αγώνα και με το σκορ στο 1-0, όταν ο Αργεντίνος σούπερ σταρ πήγε πολύ άτσαλα πάνω στον αντίπαλό του, με αποτέλεσμα να τον πατήσει στη γάμπα με τις τάπες. Για πολλούς αυτό ήταν μαρκάρισμα που θα μπορούσε να είχε τιμωρηθεί ακόμη και με κόκκινη κάρτα, με την ομάδα από την Αφρική να διαμαρτύρεται έντονα και τον διαιτητή να μην δείχνει ούτε κίτρινη κάρτα.

Η πρώτη ανάρτηση με τον θρίαμβο

Στην πρώτη ανάρτησή του μετά την πρεμιέρα του στο 6ο Μουντιάλ της καριέρας του, ο Μέσι δηλώνει «χαρούμενος» για το αποτέλεσμα και «ευγνώμων για την αγάπη» τονίζοντας ότι «είμαι υπερήφανος να βλέπω αυτή την ομάδα να αγωνίζεται ξανά, όπως έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια.

protothema.gr