Μείωση αφίξεων μεν, ενθαρρυντική εξέλιξη δε. Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη τα αποτελέσματα για τις αφίξεις Μαϊου και του πρώτου πενταμήνου του έτους. Όπως προκύπτει, η μείωση συνεχίζεται για τρίτο συνεχόμενο μήνα, ωστόσο, αυτή φαίνεται να περιορίζεται αισθητά. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα θετική εξέλιξη παρουσιάζεται με την σημαντική αύξηση στις αφίξεις από το Ισραήλ. Άκρως σημαντική αγορά για την Κύπρο, τόσο στο κομμάτι των αφίξεων, όσο και στο κομμάτι των εσόδων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής, οι αφίξεις τουριστών τον Μάιο του 2026 ανήλθαν σε 455.680 σε σύγκριση με 479.160 τον Μάιο του 2025, σημειώνοντας μείωση 4,9%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2026, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 1.166.050 σε σύγκριση με 1.344.486 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 13,3%.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Μάιο 2026, αφού αποτέλεσαν το 36,3% (165.600) των συνολικών αφίξεων. Ακολούθησαν οι αφίξεις από το Ισραήλ 11,8% (53.649), οι αφίξεις από την Πολωνία 8,2% (37.307) των συνολικών, οι αφίξεις από τη Γερμανία 6,3% (28.546) και οι αφίξεις από τη Σουηδία 4,9% (22.111) του συνόλου των αφίξεων.

Όπως γίνεται αντιληπτό, καταγράφεται εντυπωσιακή επάνοδος των τουριστών από το Ισραήλ. Σύμφωνα με τη Στατιστική, τον Μάρτιο του 2026, μήνα κατά τον οποίο υπήρξε το συμβάν με το drone στις Βρετανικές Βάσεις, είχαμε 1.537 τουρίστες από το Ισραήλ, σε σύγκριση με 28.353 τουρίστες τον Μάρτιο του 2025. Τον Απρίλιο, οι αφίξεις από το Ισραήλ αυξήθηκαν στις 15.997 και τον Μάιο, εκτοξεύτηκαν στις 53.649. Πολύ περισσότερες ακόμα και από τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Υπενθυμίζεται ότι στο σύνολο των αφίξεων, τον Μάρτιο είχε καταγραφεί μείωση της τάξης του 30,7% και τον Απρίλιο μείωση 27,6%.

Σε γραπτή του δήλωση, ο υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής κάνει λόγο για σταδιακή ανάκαμψη του τομέα, σημειώνοντας επίσης ότι «κληθήκαμε να διαχειριστούμε μία πρωτόγνωρα αρνητική κατάσταση, ίσως την δυσκολότερη κατάσταση των τελευταίων δεκαετιών, πλην της περιόδου του κόβιντ. Αναφέρει συγκεκριμένα ο υφυπουργός Τουρισμού: «Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Στατιστικής Υπηρεσίας για τις αφίξεις τουριστών του μήνα Μαΐου, επιβεβαιώνει την σταδιακή ανάκαμψη του τομέα του τουρισμού στη χώρα μας. Εκείνο που είναι σημαντικό, είναι ότι ο τουρισμός της χώρας μας, επιστρέφει σε σταθερή τροχιά, αφήνοντας πίσω του τα γεγονότα του Μαρτίου και τον αρνητικό αντίκτυπο που προκλήθηκε την συγκεκριμένη χρονική περίοδο και τις μετέπειτα βδομάδες.

Ως κυβέρνηση, και ως Υφυπουργείο Τουρισμού, κληθήκαμε να διαχειριστούμε μία πρωτόγνωρα αρνητική κατάσταση, ίσως την δυσκολότερη κατάσταση των τελευταίων δεκαετιών, εξαιρουμένης βεβαίως της περιόδου της πανδημίας που παρέλυσε ο παγκόσμιος τουρισμός, αφού εκτός της αρνητικής επίδρασης των γεωπολιτικών εντάσεων, ο τομέας του τουρισμού, επηρεάστηκε και από την συζήτηση σε σχέση με την στενότητα διάθεσης αεροπορικών καυσίμων. Ευθύνη και καθήκον μας, ήταν να διαφυλάξουμε την αεροπορική συνδεσιμότητα της χώρας μας, τις μακροχρόνιες συνεργασίες με στρατηγικούς συνεργάτες της χώρας μας, αλλά πρωτίστως, την άριστη φήμη της χώρας μας ως ενός ασφαλούς και σίγουρα ανταγωνιστικού τουριστικού προορισμού.

Τους τελευταίους τρεις και πλέον μήνες, αποδώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην διαφύλαξη του ισχυρού διεθνούς ονόματος της χώρας μας ως τουριστικού προορισμού, προχωρώντας σε διαδικτυακή προβολή ενισχυμένου χαρακτήρα σε 27 χώρες, φιλοξενώντας στην χώρα μας ξένους δημοσιογράφους και influencers, και προβαίνοντας σε σειρά άλλων ενεργειών, όπως συναντήσεις και παρουσιάσεις στο εξωτερικό, και επενδύοντας γι’ ακόμη μια φορά στις στρατηγικές συνεργασίες.

Παραμένουμε σε εγρήγορση, συνεχίζοντας τις ενέργειές μας το επόμενο χρονικό διάστημα με αμείωτη ένταση και με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση των όποιων απωλειών για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ξεκινώντας ταυτόχρονα προετοιμασία για το 2027».