Έχοντας σχεδόν καλύψει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, η κάθοδος τουριστών αναμένεται ότι θα αρχίσει σιγά – σιγά να αυξάνεται. Επαγγελματίες της αγοράς σημειώνουν ότι δεν πρόκειται να φτάσουμε στα περσινά επίπεδα, ωστόσο η μεγάλη μείωση που προβλεπόταν τους προηγούμενους μήνες σε σχέση με πέρσι αναμένεται ότι θα σμικρυνθεί.

Ένα μεγάλο στοίχημα των αρμοδίων με τον τουρισμό είναι οι τουρίστες από το Ισραήλ. Από τον Μάρτιο, οπότε και υπήρξε το συμβάν στις Βρετανικές Βάσεις, ουσιαστικά χάθηκαν, γεγονός που έπληξε σε μεγάλο βαθμό και τα έσοδα της βιομηχανίας, καθότι οι Ισραηλινοί βρίσκονταν στις ψηλότερες θέσεις, όσον αφορά στην κατά κεφαλή δαπάνη από πλευράς τουριστών.

Παρατηρώντας μέσα από την ιστοσελίδα της Hermes Airports τις αφίξεις των τελευταίων ημερών, καταγράφεται μια αισθητή αύξηση στις πτήσεις από το Ισραήλ (Τελ Αβίβ και Χάιφα). Το γεγονός αυτό σχετίζεται εν μέρει και με το γεγονός ότι έχουμε εισέλθει στην κατ’ εξοχήν καλοκαιρινή περίοδο, αλλά και στην εκεχειρία εχθροπραξιών που είχε συμφωνηθεί μεταξύ του Ισραήλ και των ΗΠΑ από τη μια και του Ιράν από την άλλη. Βέβαια, αυτή είχε σπάσει σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως συνέβη και τις δυο τελευταίες μέρες, ωστόσο οι πολεμικές συγκρούσεις διατηρούνται σε ύφεση σε σχέση με τις πρώτες μέρες του πολέμου.

Ειδικότερα, μετά από έρευνα στην ιστοσελίδα της Hermes, διαπιστώσαμε ότι σήμερα Τρίτη φτάνουν 13 πτήσεις από το Ισραήλ στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και έξι στο αεροδρόμιο της Πάφου. Αύριο Τετάρτη, φτάνουν 14 πτήσεις στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και εφτά στο αεροδρόμιο της Πάφου.

Μιλώντας στον «Φ», ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (ACΤTA) Χάρης Παπαχαραλάμπους, σημείωσε ότι όντως εδώ και μερικές μέρες καταγράφεται αύξηση στις πτήσεις από το Ισραήλ, λόγω κυρίως της κατάστασης στη χώρα και στην ευρύτερη περιοχή, παρά στο γεγονός ότι έχουμε εισέλθει στην καλοκαιρινή περίοδο, όπως είπε. Ο κ. Παπαχαραλάμπους εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν πρόκειται να πιάσουμε τα περσινά νούμερα, ωστόσο η κατάσταση αναμένεται ότι θα βελτιωθεί το επόμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα, εκτίμησε ότι στο σύνολο της χρονιάς, αναμένεται να προκύψει απώλεια στις αφίξεις σε ποσοστό 13% περίπου. Ωστόσο, αυτό το ποσοστό επισήμανε, μεταφράζεται περίπου σε 700 εκατ. απώλεια, ποσό αρκετά σημαντικό για τον κλάδο, αλλά και την οικονομία.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ACΤTA, μετά το γεγονός με το drone στις Βρετανικές Βάσεις, έγιναν λανθασμένοι χειρισμοί απ’ όλες τις πλευρές, ωστόσο, επέρριψε μεγάλο μέρος της ευθύνης στα Μέσα Ενημέρωσης. Αυτό, εξήγησε, ένεκα της υπερπροβολής ορισμένων συμβάντων, της μετάδοσης αρνητικών ειδήσεων και της μεταφοράς ειδήσεων χωρίς να εξακριβωθεί πλήρως η έκταση και η σημασία τους, με αποτέλεσμα να προκύψει μεγάλος αριθμός ακυρώσεων από τουρίστες, οι οποίοι μετέβησαν εν τέλει σε άλλους προορισμούς. Όπως είπε ο κ. Παπαχαραλάμπους, όταν χάσεις τους τουρίστες, δεν πρόκειται να τους κερδίσεις πίσω, επομένως, η όλη προσπάθεια θα πρέπει να μετατεθεί για την επόμενη χρονιά.

Πέραν των πιο πάνω, αυξημένη είναι και η κίνηση προς το νησί μας και από τους Άγγλους τουρίστες. Η μεγαλύτερη τουριστική αγορά της Κύπρου φαίνεται ότι επανέρχεται δυναμικά με την έναρξη της κατ’ εξοχήν καλοκαιρινής περιόδου, όπως φαίνεται και από τις πτώσεις που πραγματοποιούνται προς την Κύπρο.

Συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα της Hermes, υπάρχουν 12 πτήσεις από την Αγγλία για σήμερα Τρίτη με προορισμό το αεροδρόμιο Λάρνακας και 12 στο αεροδρόμιο της Πάφου. Αύριο Τετάρτη υπάρχουν 14 πτήσεις προς τη Λάρνακα και 19 προς την Πάφο. Μάλιστα, οι αριθμοί αυτοί είναι μόνο από αεροδρόμια της Αγγλίας και όχι της Σκωτίας ή της Ουαλίας. Το εξίσου σημαντικό, είναι ο μεγάλος αριθμός πτήσεων προς την Πάφο, που ξεπερνά μάλιστα την Λάρνακα, καθώς την προτιμούν ιδιαίτερα οι Άγγλοι τουρίστες, με αρκετούς από αυτούς να έχουν αγοράσει και μόνιμη κατοικία στην επαρχία.