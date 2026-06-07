Τα 20 χρόνια έχει συμπληρώσει φέτος η συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Hermes Airports, όσον αφορά στη διαχείριση των δύο αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου. Η Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια της Hermes Airports, Eλένη Καλογήρου σε συνέντευξη της στον «Φ» αναφέρεται σε αυτή την πορεία και τα σημαντικά ορόσημα που καταγράφηκαν, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συνεισφορά των δύο αεροδρομίων στην κυπριακή οικονομία.

Συμπληρώνονται φέτος 20 χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης των διεθνών αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και την Hermes Airports. Θα θέλαμε κατ’ αρχήν τον απολογισμό σας γι’ αυτήν την 20ετία. Ποια ήταν τα βασικότερα ορόσημα τα οποία διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην πορεία σας και ποια ήταν η συνεισφορά της εταιρείας στον τουρισμό, στον τομέα των αερομεταφορών και φυσικά στην οικονομία της Κύπρου;

Με την ανάληψη της διαχείρισης των αεροδρομίων το 2006, η Hermes Airports προχώρησε στην κατασκευή δυο νέων τερματικών κτιρίων και όλων των συναφών υποδομών, τα οποία δεν έχουν σε τίποτε να ζηλέψουν από αντίστοιχα αεροδρόμια στο εξωτερικό. Η ταξιδιωτική εμπειρία πραγματικά αναβαθμίστηκε μέσα από τη λειτουργία των δυο νέων σύγχρονων αεροδρομίων μας, που παραδόθηκαν χωρίς καμία καθυστέρηση το 2008 και 2009 αντίστοιχα με μια δαπάνη που ξεπέρασε τα 640 εκατ. ευρώ.

Πέραν από τις σύγχρονες εγκαταστάσεις, δώσαμε στα αεροδρόμιά μας ταυτότητα και ψυχή για να γίνουν αυτό που τους αρμόζει. Η πύλη εισόδου στη χώρα μας, η πρώτη και τελευταία επαφή του επισκέπτη με την ζεστασιά, τη φιλικότητα και τη φιλοξενία των ανθρώπων της Κύπρου, μετατρέποντας την εμπειρία του ταξιδιού σε ένα ζωντανό καλωσόρισμα και αποχαιρετισμό, που αντικατοπτρίζει την κουλτούρα και την παράδοση μας.

Στο επίκεντρο όλων των δράσεων μας διαχρονικά βρίσκεται πάντα ο επιβάτης. Επενδύσαμε σε καινοτόμες τεχνολογίες προσφέροντας μια σύγχρονη, γρήγορη και άνετη ταξιδιωτική εμπειρία και οι διεθνείς πιστοποιήσεις και διακρίσεις που λαμβάνουμε επιβεβαιώνουν τη διαρκή μας προσπάθεια για ποιοτική εξυπηρέτηση. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γιατί επενδύουμε στην προσβασιμότητα, διασφαλίζοντας ότι τα αεροδρόμιά μας είναι χώροι ανοιχτοί και φιλόξενοι για όλους, ενισχύοντας την έννοια της ισότιμης εμπειρίας για κάθε επιβάτη. Ταυτόχρονα, δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα και την κοινωνική ευθύνη, υλοποιώντας δράσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και τη στήριξη της κοινωνίας και του πολιτισμού. Έχουμε ακολουθήσει μια στρατηγική προσέλκυσης εμπορικών επενδύσεων στα αεροδρόμια μας, στηρίζοντας υπηρεσίες που σχετίζονται με την αεροπορία όπως συντήρηση αεροσκαφών, διαχείριση φορτίων, εκπαίδευση και υπηρεσίες για VIPs, δημιουργώντας ευρύτερες προοπτικές για επενδύσεις και ανάπτυξη της οικονομίας. Η επιτυχία μας δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τους ανθρώπους μας. Επενδύσαμε στην εκπαίδευση, την ευημερία και την επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού μας, καλλιεργώντας μια κουλτούρα σεβασμού, εξέλιξης και συνεργασίας.

Θα θέλαμε να μας δώσετε σε αριθμούς την πορεία ανάπτυξης της επιβατικής κίνησης στα δύο αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Hermes.

Στη βάση των υποδομών που διαμορφώσαμε, από το 2006 μέχρι σήμερα καταφέραμε μαζί με τους συνεργάτες μας να μεταμορφώσουμε ουσιαστικά τον αεροπορικό χάρτη της Κύπρου αυξάνοντας σημαντικά τον αριθμό επιβατών, αεροπορικών εταιρειών, προορισμών και αγορών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα 20 χρόνια λειτουργίας μας, η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου σχεδόν διπλασιάστηκε: Από 6,7 εκατομμύρια επιβάτες το 2006, όταν αναλάβαμε τη διαχείριση των αεροδρομίων, σε 13,7 εκατομμύρια το 2025. Οι αεροπορικές εταιρείες το 2006 ήταν 20 και εκτελούσαν πτήσεις από και προς 60 προορισμούς. Σήμερα, η χώρα μας διαθέτει ισχυρή συνδεσιμότητα, με 54 αεροπορικές εταιρείες που συνδέουν το νησί μας με 165 προορισμούς σε 42 χώρες. Στρατηγική μας είναι να αναπτύξουμε την συνδεσιμότητα ακόμα περισσότερο στα επόμενα χρόνια. Ενισχύσαμε τη χειμερινή συνδεσιμότητα της Κύπρου, περιορίζοντας την εποχικότητα και διευρύνοντας τις ταξιδιωτικές επιλογές. Παράλληλα, μέσω συνεργασιών με την τουριστική βιομηχανία και τις αεροπορικές εταιρείες, ανοίγουμε νέες αγορές και ενισχύουμε την προσβασιμότητα του νησιού καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η συμβολή της Hermes Airports στην οικονομία της Κύπρου είναι ουσιαστική, διαχρονική και μετρήσιμη. Τα άμεσα έσοδα του κράτους από το τέλος παραχώρησης μέχρι σήμερα ξεπερνούν τα 715 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική άμεση και έμμεση συνεισφορά των δύο αεροδρομίων στην οικονομία της χώρας μόνο για το 2025 ανήλθε στα 790 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, περισσότερες από 18.500 θέσεις εργασίας συνδέονται με τη λειτουργία των αεροδρομίων μας. Η ανάπτυξη των αεροδρομίων έχει συμβάλει αποφασιστικά στην εδραίωση του τουρισμού ως ενός στρατηγικού πυλώνα της κυπριακής οικονομίας, με συμβολή στο ΑΕΠ που σήμερα φτάνει το 14%.

Σε όλα αυτά τα χρόνια, υπήρξαν δύσκολες στιγμές για τη χώρα μας και ως εκ τούτου για την οικονομία. Μεταξύ άλλων, η πανδημία του covid, πολεμικές συρράξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, κλείσιμο μεγάλων τουριστικών πρακτόρων και αεροπορικών εταιρειών. Πώς αντιμετωπίσατε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις οι οποίες άμεσα ή έμμεσα επηρέασαν τη χώρα μας και τον κλάδο των αερομεταφορών;

Στα δύσκολα αυτά γεγονότα που επηρέασαν τη χώρα μας καθώς και τον κλάδο των αερομεταφορών η Hermes Airports λειτούργησε με υπευθυνότητα, ψυχραιμία και προσαρμοστικότητα. Αξιοποιώντας τη διαχρονική μας εμπειρία στη διαχείριση πολλαπλών και διαφορετικών προκλήσεων, καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε στις διάφορες κρίσεις που αντιμετωπίσαμε, μετατρέποντας τις όπου ήταν δυνατό σε ευκαιρίες για περεταίρω πρόοδο και ανάπτυξη. Ενδεικτικό παράδειγμα οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή μας όπου από την πρώτη στιγμή εργαστήκαμε και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μεθοδικά και συντονισμένα με όλους τους φορείς του τουρισμού, με βασικό στόχο να μετριάσουμε τις επιπτώσεις που προκάλεσε αυτή η δυσχερής κατάσταση ώστε να διασφαλίσουμε την συνδεσιμότητα της χώρας μας και να περιορίσουμε τις επιπτώσεις στον τουρισμό και την οικονομία. Οι προσπάθειες μας απέδωσαν καρπούς, καθώς μπορεί να προέκυψαν μειώσεις στις διαθέσιμες θέσεις στον προγραμματισμό της θερινής σεζόν, αυτές όμως δεν ξεπερνούν το 5% ενώ την ίδια στιγμή η εκτιμώμενη απώλεια επιβατών για το χρόνο αναμένεται να κυμανθεί με βάση τα σημερινά δεδομένα στο 8%. Αυτό δείχνει την ανθεκτικότητα της επιβατικής κίνησης και της συνδεσιμότητάς μας κάτι που χτίσαμε διαχρονικά.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα με αποκορύφωμα το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, έχουν προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία με ελλείψεις καυσίμων και συνακόλουθα αυξήσεις στις τιμές. Σύμφωνα με διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, μεταξύ άλλων παρατηρείται αύξηση στα αεροπορικά εισιτήρια, περικοπές δρομολογίων και πίεση στα περιθώρια κέρδους των αεροπορικών εταιρειών. Πώς αντιμετωπίζετε αυτή την κατάσταση και ποιες επιπτώσεις θεωρείτε ότι θα έχουν οι εξελίξεις αυτές στην αεροπορική κίνηση στη χώρα μας;

Όντως, αυτή τη στιγμή το ζήτημα των καυσίμων αποτελεί σε παγκόσμιο επίπεδο, μια μεγάλη πρόκληση για τον τομέα των αερομεταφορών αλλά και της οικονομίας ευρύτερα. Οι ανησυχίες πρόσφατα εστιάζονται περισσότερο στο ύψος των τιμών των καυσίμων και την πιθανή επήρεια τους στο κόστος των ταξιδιών αλλά και στις πληθωριστικές τάσεις που δημιουργούν και λιγότερο στο θέμα της επάρκειας. Οι συνέπειες των αυξήσεων των τιμών των καυσίμων μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την αεροπορική κίνηση αλλά και την οικονομία ευρύτερα και πολλά θα εξαρτηθούν από το πόσο ακόμα θα κρατήσει η έκρυθμη κατάσταση και συνεπώς οι επιπτώσεις της.

Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα της δεύτερης φάσης ανάπτυξης των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται αυτή τη στιγμή; Εκτιμάτε ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγραμμάτων; Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα μετά το πέρας των εργασιών αυτών;

Οι εργασίες της δεύτερης φάσης ανάπτυξης των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, το κόστος των οποίων ανέρχεται στα 170 εκατομμύρια ευρώ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τη Hermes Airports, προχωρούν με βάση τον προγραμματισμό που έχει τεθεί, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας να υλοποιήσουμε ένα έργο στρατηγικής σημασίας εντός των συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων. Με την ολοκλήρωση των έργων, τα αεροδρόμιά μας θα αποκτήσουν όχι μόνο μεγαλύτερη χωρητικότητα αλλά και ενισχυμένες επιχειρησιακές δυνατότητες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις των αεροπορικών εταιρειών και των επιβατών. Παράλληλα θα επεκταθούν και οι εμπορικοί χώροι, αναβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο τη συνολική ταξιδιωτική εμπειρία.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ εσάς και της Κυβέρνησης για την παράταση του σύμβασης κατά ενάμιση χρόνο, ποιο θεωρείτε ότι μπορεί να είναι το επόμενο βήμα; Υπάρχει περιθώριο για νέα παράταση ή ανανέωση της συμφωνίας μεταξύ των δυο πλευρών; Αν όχι ποια μπορεί να είναι τα σχέδια της Hermes για την επόμενη μέρα;

Η Hermes Airports έχει αποδείξει διαχρονικά ότι αποτελεί έναν αξιόπιστο εταίρο του κράτους και έχει συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και του τουρισμού, πέραν από τα άμεσα οφέλη που αποκομίζει το κράτος από τη συμφωνία διαχείρισης. Σήμερα, τα αεροδρόμιά μας αποτελούν όχι μόνο πύλες εισόδου, αλλά και σύγχρονους πυλώνες ανάπτυξης, φιλοξενίας και κυπριακής ταυτότητας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οικονομία, τον τουρισμό και το μέλλον της Κύπρου. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αποστολή μας και σίγουρα θα θέλαμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε αξία στον τόπο, όπως έχουμε κάνει με συνέπεια τα τελευταία 20 χρόνια, στη βάση που πλαισίου που θα διαμορφώσει το κράτος για την επόμενη φάση διαχείρισης των αεροδρομίων.