Συμπληρώνονται σήμερα 20 χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης των διεθνών αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και την Hermes Airports, η οποία σηματοδότησε μια νέα εποχή για την ταξιδιωτική εμπειρία και για τον κυπριακό τουρισμό, με εύγλωττο αποτύπωμα στην ευρύτερη οικονομία του τόπου. Μέσα από τη συμφωνία, που ήταν η πρώτη και η μεγαλύτερη σύμπραξη Δημόσιου – Ιδιωτικού τομέα (PPP) στη χώρα και έχει χαρακτηριστεί ως το πλέον πετυχημένο έργο στον τομέα αυτό (βραβείο “Best Transport Project in Europe” από το World Finance το 2013), η Κύπρος απέκτησε δύο νέα υπερσύγχρονα αεροδρόμια σε Λάρνακα και Πάφο, με μία δαπάνη που ξεπέρασε τα 640 εκατ. ευρώ.

Την εικοσαετία αυτή, χάρη στις ενέργειες της Hermes Airports σε συνεργασία με όλους τους τουριστικούς φορείς και παρά τις διαδοχικές και μείζονες κρίσεις που επηρέασαν τις αερομεταφορές διεθνώς, η συνδεσιμότητα της χώρας ενισχύθηκε σημαντικά, καλύπτοντας πλέον το σύνολο της ευρωπαϊκής ηπείρου και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Πρωτίστως, η κίνηση στους δύο αερολιμένες έχει περίπου διπλασιαστεί από τα 6,7 εκατομμύρια το 2006 στα 13,7 εκατομμύρια το 2025, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εδραίωση του τουρισμού ως ενός στρατηγικού πυλώνα της κυπριακής οικονομίας, με συμβολή στο ΑΕΠ που σήμερα φτάνει το 14%.

Παράλληλα, μέσα από τα έργα της δεύτερης φάσης ανάπτυξης των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με μία δαπάνη 170 εκατομμυρίων που καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τη Hermes Airports, η συνολική δυναμικότητα των δύο αερολιμένων αυξάνεται ουσιαστικά καλύπτοντας τις μακροπρόθεσμες ανάγκες της χώρας και μετά τη λήξη της τρέχουσας σύμβασης παραχώρησης. Τα έργα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των αεροπορικών εταιρειών και των επιβατών και θα προσφέρουν μια ακόμα πιο αναβαθμισμένη ταξιδιωτική εμπειρία σε όσους χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια μας. Συνολικά, στη διάρκεια των δύο αυτών δεκαετιών διαχείρισης των αεροδρομίων από τη Hermes Airports, τα άμεσα έσοδα του κυπριακού κράτους από το τέλος παραχώρησης έχουν ξεπεράσει τα 715 εκατ. ευρώ ενώ μόνο το 2025 η συνολική άμεση και έμμεση συμβολή στην οικονομία της χώρας από τη λειτουργία των αερολιμένων ανήλθε στα 789.4 εκατ. ευρώ, καθιστώντας την αεροδρομική κοινότητα έναν από τους πλέον ζωτικούς τομείς απασχόλησης.

Σε δήλωσή της με αφορμή την συμπλήρωση 20 χρόνων από την ανάληψη της διαχείρισης των αεροδρομίων από τη Hermes Airports, η Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια της εταιρείας, κ. Ελένη Καλογήρου, ανέφερε: «Η σημερινή επέτειος αποτελεί ένα πολύ ξεχωριστό ορόσημο για εμάς, καθώς μας δίνει την ευκαιρία να αναλογιστούμε όλη αυτή τη διαδρομή και τον ρόλο που έχουμε διαδραματίσει ως ένας διαχρονικός και αξιόπιστος εταίρος του κράτους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και του κυπριακού τουρισμού καθώς και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε κρίσης που κατά καιρούς ανέκυπτε, μετατρέποντάς την σε ευκαιρία για περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη. Μέσα από στοχευμένες συνεργασίες και στρατηγικές πρωτοβουλίες, έχουμε ενισχύσει αποφασιστικά την συνδεσιμότητα της Κύπρου ολόχρονα. Παράλληλα, μέσα από τη δραστηριοποίησή μας στηρίζουμε ενεργά την ευρύτερη επιχειρηματικότητα και απασχόληση, ενώ και η ίδια η Hermes Airports αναγνωρίζεται έμπρακτα και μέσα από μια σειρά από διακρίσεις ως εργοδότης προτίμησης, επενδύοντας στους ανθρώπους μας και καλλιεργώντας ένα σύγχρονο και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον. Με πυξίδα την πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία μας και έχοντας μπροστά μας τη δημιουργική πρόκληση της έγκαιρης ολοκλήρωσης των έργων της δεύτερης φάσης ανάπτυξης των αεροδρομίων , συνεχίζουμε με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα το έργο μας, στοχεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση των προοπτικών και της δυναμικής της χώρας μας».