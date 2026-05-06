Μείωση 16% στην επιβατική κίνηση κατέγραψαν τον Απρίλιο τα κυπριακά αεροδρόμια σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με τη Hermes Airports, η οποία παραθέτει τα στοιχεία για την τρέχουσα εικόνα της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Κύπρου.

Η μείωση αντιστοιχεί σε 95.000 λιγότερους αφικνούμενους επιβάτες σε απόλυτους αριθμούς. Ο μέσος δείκτης πληρότητας των αεροσκαφών στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στο 76%, έναντι 83% την ίδια περίοδο πέρσι.

Σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό των πτήσεων από τις αεροπορικές εταιρείες για τη θερινή περίοδο Απριλίου-Οκτωβρίου, η Hermes Airports αναφέρει ότι έχουν προκύψει ορισμένες αναπροσαρμογές. Η μείωση στις συνολικές διαθέσιμες θέσεις δεν υπερβαίνει το 5%, που αντιστοιχεί σε περίπου 600.000 θέσεις.

Η εκτιμώμενη απώλεια επιβατών για την ίδια περίοδο υπολογίζεται στο 9%, δηλαδή περίπου 450.000 αφικνούμενοι επιβάτες. Ωστόσο, για τον Σεπτέμβριο έχουν ανακοινωθεί ενισχυμένα πτητικά προγράμματα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελεί η βελτίωση των δεικτών πληρότητας τις τελευταίες 15 ημέρες. Από τις 20 Απριλίου και μετά, οι πληρότητες στις αφίξεις κινήθηκαν μεταξύ 80% και 85%, ενώ σε βασικές τουριστικές αγορές, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Πολωνία, ξεπερνούν το 90%.

Η Hermes Airports τονίζει ότι η αεροπορική συνδεσιμότητα της χώρας παραμένει ισχυρή, με 54 αεροπορικές εταιρείες να εκτελούν πτήσεις από και προς τα κυπριακά αεροδρόμια, συνδέοντας την Κύπρο με 165 προορισμούς σε 42 χώρες.

Σημαντική παράμετρος, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι ότι οι αλλαγές στο πτητικό πρόγραμμα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, δεν αφορούν κατάργηση δρομολογίων, αλλά μείωση της εβδομαδιαίας συχνότητας πτήσεων.

Ενδεικτικά, για τον Μάιο, από την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 30 πτήσεις ημερησίως προς τα κυπριακά αεροδρόμια, με δείκτη πληρότητας αφικνούμενων επιβατών 92%. Από το Ισραήλ πραγματοποιούνται 20 πτήσεις την ημέρα, με πληρότητα 60%, από την Πολωνία 9 πτήσεις ημερησίως, με πληρότητα 93%, και από τη Γερμανία 8 πτήσεις την ημέρα, με πληρότητα 86%.

Η Hermes Airports αναφέρει ακόμη ότι, μέσα από τις απευθείας επαφές της με αεροπορικές εταιρείες και οργανωτές ταξιδιών, καθώς και από τις προωθητικές ενέργειες των εταιρειών, διαπιστώνεται η ύπαρξη αρκετών προσφορών για την καλοκαιρινή περίοδο.

Οι προσφορές αυτές έχουν στόχο την ενθάρρυνση επιβατών να επιλέξουν την Κύπρο ως επόμενο προορισμό, αλλά και την ενίσχυση των επιλογών για το κυπριακό κοινό που ταξιδεύει στο εξωτερικό.

Σε σχέση με το ζήτημα της επάρκειας καυσίμων, η Hermes Airports σημειώνει ότι παρακολουθεί το θέμα σε στενή συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες, το κράτος και την εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων στα κυπριακά αεροδρόμια.

Όπως αναφέρει, έχουν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι υπάρχουν επαρκή αποθέματα, ενώ σε καμία περίπτωση δεν έχουν επηρεαστεί τα πτητικά προγράμματα των εταιρειών λόγω καυσίμων.

Η εταιρεία σημειώνει ότι συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, με στόχο τη συνεχή και έγκυρη ενημέρωση του κοινού και των εμπλεκόμενων φορέων.

Η Hermes Airports αναγνωρίζει ότι η φετινή χρονιά είναι διαφορετική και συνοδεύεται από προκλήσεις, έπειτα από δύο συνεχόμενα έτη ρεκόρ τόσο στον τουρισμό όσο και στην επιβατική κίνηση.

Σε αυτό το περιβάλλον, υπογραμμίζει την ανάγκη για συντονισμένες κινήσεις, ρεαλισμό και αποφασιστικότητα, ώστε να αναστραφεί το κλίμα και να ενισχυθεί η ζήτηση.

Ως κρίσιμες προτεραιότητες καταγράφονται η διατήρηση της υφιστάμενης συνδεσιμότητας, η στοχευμένη προβολή στις κύριες τουριστικές αγορές, η ουσιαστική στήριξη των αεροπορικών εταιρειών και η στρατηγική επέκταση της τουριστικής περιόδου.

Σύμφωνα με τη Hermes Airports, μέσα από συλλογική προσπάθεια και έγκαιρες παρεμβάσεις μπορούν να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της χρονιάς, να μετριαστούν οι πιέσεις και να τεθούν οι βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.