Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (6/5) στο Δικαστήριο Λεμεσού, όταν εντοπίστηκε σακουλάκι που περιείχε ύποπτη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών στη σκάλα που οδηγεί προς τις αίθουσες των Ποινικών Δικαστηρίων.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές, με μέλη της Αστυνομίας να σπεύδουν στο σημείο και να προχωρούν στον αποκλεισμό του χώρου για περαιτέρω εξετάσεις.

Στο σημείο κλήθηκαν μέλη της ΥΚΑΝ Λεμεσού, τα οποία ανέλαβαν την παραλαβή του τεκμηρίου και τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ αναμένεται να διενεργηθούν έλεγχοι για να διαπιστωθεί το ακριβές είδος και η ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ διερευνάται πως πέρασε το ύποπτο σακούλι με τα ναρκωτικά από τον ακτινοδιαγνωστικό έλεγχο.