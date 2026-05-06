Ξεχωριστό χρώμα στη σημερινή διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων έδωσαν δύο τετράποδοι συνοδοί, που βρέθηκαν στο πλευρό υποψηφίων.

Ο Άδωνις Γιάγκου, υποψήφιος με το Κίνημα Οικολόγων – Συμμαχία Πολιτών, εμφανίστηκε στη διαδικασία μαζί με τον σκύλο του, τον Σκάι. Όπως φαίνεται, ο Σκάι δεν είναι άγνωστος στις εκλογικές διαδικασίες, αφού συνοδεύει τους Οικολόγους στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, δίνοντας τη δική του ξεχωριστή παρουσία.

Με τον δικό του σκύλο προσήλθε και ο Στέφανος Στεφάνου, υποψήφιος με τη ΔΗΠΑ, προσθέτοντας ακόμη μία πιο ανάλαφρη νότα στη σημερινή εκλογική διαδικασία.