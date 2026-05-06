Η κρίση του αφθώδους πυρετού που ταλανίζει την κτηνοτροφία σε Λευκωσία και Λάρνακα και κατ’ επέκταση την οικονομία του τόπου, φαίνεται να εισέρχεται σε μια νέα φάση. Ενώ μέχρι πρότινος η εικόνα που έφτανε στην κοινή γνώμη ήταν εκείνη των μεμονωμένων κτηνοτρόφων που, πάνω στην απόγνωσή τους, διεκδικούν το επιστημονικά ανέφικτο τέρμα των θανατώσεων ζώων σε μολυσμένες μονάδες, σήμερα το σκηνικό αλλάζει.

Το οργανωμένο αγροτικό κίνημα (ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικός και Νέα Αγροτική Κίνηση), το οποίο μέχρι στιγμής επέδειξε μια αξιοσημείωτη υπευθυνότητα αποφάσισε να «τραβήξει το σχοινί». Με κοινή ανακοίνωσή τους μετά από χθεσινή σύσκεψη, οι οργανώσεις στέλνουν ένα σαφές και ηχηρό τελεσίγραφο προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, σε σχέση με τις αποζημιώσεις των πληγέντων κτηνοτρόφων.

Η φράση στην χθεσινή ανακοίνωση των αγροτικών οργανώσεων ότι «είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε διαφορετικά», παρά την επιθυμία για διάλογο, δείχνει ότι τα περιθώρια στενεύουν.

Με τις εκλογές να πλησιάζουν, οι αγροτικές οργανώσεις γνωρίζουν ότι η πολιτική πίεση αποδίδει καρπούς πιο εύκολα. Η κυβέρνηση δεν έχει πλέον τη δικαιολογία των «μεμονωμένων αντιδράσεων». Η απάντηση πάντως του Προεδρικού θα δοθεί, πιθανότατα, στην ατζέντα του επόμενου Υπουργικού Συμβουλίου.

Α.Ν.