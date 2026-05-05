Σύσκεψη πραγματοποίησαν σήμερα οι Αγροτικές Οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικός και Νέα Αγροτική Κίνηση, προχωρώντας σε εκτίμηση της κατάστασης με τον αφθώδη πυρετό, κάνοντας λόγο για σοβαρά προβλήματα επιβίωσης των κτηνοτρόφων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι οργανώσεις αποφάσισαν την αποστολή υπομνήματος προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για αντιμετώπιση της κρίσης.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Σε σύσκεψη που πραγματοποίησαν σήμερα 5 Μάιου 2026 οι Αγροτικές Οργανώσεις ΠΕΚ – ΕΚΑ – ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ – ΝΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ για τον Αφθώδη πυρετό στην Λάρνακα – όπου εμφανίστηκε για πρώτη φορά – έχει γίνει εκτίμηση της όλης κατάστασης για τα τεράστια προβλήματα που προκύπτουν από τον αφθώδη πυρετό δημιουργώντας προβλήματα επιβίωσης στους Κτηνοτρόφους αλλά και στην οικονομία του τόπου. Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε και έχει σταλεί το πιο κάτω υπόμνημα στον Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη.

Εξοχότατε,



Σε συνέχεια των επιστολών μας 6 Απριλίου 2026 και 21 Απριλίου 2026 προς ΕΣΑΣ, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε όπως στην επόμενη συνεδρία του Υπουργικού σας Συμβουλίου εγκρίνεται τις αποζημιώσεις συνολικά για όλους τους κτηνοτρόφους, Αιγοπροβατοτρόφους, Αγελαδοτρόφους, και Χοιροτρόφους που έχουν θανατωθεί τα ζώα τους.



Όπως γνωρίζεται σύμφωνα με τον Ε.Κ. αριθμό 349/2005 θα πρέπει σε 90 μέρες από τις θανατώσεις των ζώων να καταβληθεί ολόκληρο το χρηματικό ποσό στον ιδιοκτήτη που του έχουν θανατωθεί τα ζώα, ποσό αντίστοιχο της αγοραίας αξίας των ζώων.



Έχουν περάσει 76 μέρες και ακόμη δεν έχουν αποζημιωθεί οι επηρεαζόμενοι κτηνοτρόφοι.

Αντιλαμβάνεστε ότι εκτός του ότι εγκυμονούνται και κίνδυνοι καθυστέρησης και συνέπειες για την κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή βάση του Κανονισμού Ε.Κ. αριθμού 349/2005 και του κανονισμού 2021 / 690, ήδη οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση.



Έχουν χάσει όλα τους τα εισοδήματα έχοντας έτσι τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης.



Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου!