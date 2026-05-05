Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 61 τραυματίστηκαν έπειτα από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη νότια επαρχία Χουνάν στην Κίνα, το απόγευμα της Δευτέρας, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η έκρηξη σημειώθηκε στη μονάδα Huasheng Fireworks, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και την άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Από τα συντρίμμια απεγκλωβίστηκαν επτά άτομα που είχαν παγιδευτεί, ενώ οι Αρχές διέταξαν την εκκένωση όλων των κατοίκων σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων γύρω από το εργοστάσιο για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα, δύο αποθήκες πυρίτιδας εντός της εγκατάστασης θεωρούνταν υψηλού κινδύνου κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, γεγονός που δυσκόλεψε το έργο των διασωστών.

Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια που προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε γειτονικά κτίρια, με παράθυρα να σπάνε και μεταλλικά πλαίσια να παραμορφώνονται. Οι τραυματίες, ηλικίας από 20 έως 60 ετών, υπέστησαν μεταξύ άλλων κατάγματα από θραύσματα που εκτινάχθηκαν σε μεγάλη απόσταση.

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ζήτησε να καταβληθούν όλες οι δυνατές προσπάθειες για τον εντοπισμό αγνοουμένων και τη διάσωση των τραυματιών, καθώς και πλήρη διερεύνηση του δυστυχήματος, με στόχο την απόδοση ευθυνών.

