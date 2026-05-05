Η αξία των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου εκτινάχθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τότε που το Κρεμλίνο ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, λόγω της αύξησης των ροών και των υψηλών τιμών που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν.

Ο μέσος όρος των ροών αργού πετρελαίου των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο, σημειώνοντας άνοδο για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, καθώς εξασθενεί ο αντίκτυπος προηγούμενων ουκρανικών επιθέσεων με drones σε βασικά λιμάνια εξαγωγών. Η αξία των αποστολών διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε μετα-εισβολικό υψηλό 2,42 δισ. δολάρια την εβδομάδα την περίοδο έως τις 3 Μαΐου, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Η άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου έχει ωφελήσει τη Μόσχα, ο οποίος έχει αναστατώσει τις ενεργειακές αγορές και έχει αφήσει τα διυλιστήρια να αναζητούν εναλλακτικές προμήθειες.

Η σύγκρουση έχει οδηγήσει ουσιαστικά στο κλείσιμο των ζωτικής σημασίας Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει δικό τους αποκλεισμό σε ιρανικά πλοία. Μέσα σε αυτή τη διαταραχή, η Ουάσινγκτον έχει χαλαρώσει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, ανοίγοντας εκ νέου ορισμένες αγορές για τη Ρωσία.

Προηγουμένως, επιθέσεις που στόχευσαν εξαγωγικούς κόμβους στο Πριμόρσκ και την Ουστ-Λούγκα στη Βαλτική, καθώς και στο Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, είχαν πλήξει σοβαρά τη δραστηριότητα φόρτωσης και είχαν οδηγήσει σε πτώση των αποστολών στα τέλη Μαρτίου και στις αρχές Απριλίου. Ωστόσο, οι επισκευές επέτρεψαν την επανεκκίνηση των αποστολών, αν και αρκετές δεξαμενές αποθήκευσης έχουν καταστραφεί. Μια νέα επίθεση στο Πριμόρσκ την Κυριακή ενδέχεται να επηρεάσει τη δραστηριότητα την επόμενη εβδομάδα.

Οι τετραεβδομαδιαίες ροές αργού από τα ρωσικά λιμάνια αυξήθηκαν στα 3,66 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως την περίοδο έως τις 3 Μαΐου, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων που συγκέντρωσε το Bloomberg. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο και αυξημένο κατά σχεδόν 500.000 βαρέλια ημερησίως σε σχέση με τα μέσα Απριλίου, παρότι οι αποστολές την τελευταία εβδομάδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες στα 3,78 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Οι εισαγωγές ρωσικού αργού από την Ινδία διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο σε περίπου 1,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον περασμένο μήνα, μειωμένες σε σχέση με την “έκρηξη” του Μαρτίου, αλλά εξακολουθούν να είναι περίπου 1,5 φορές υψηλότερες από τον Φεβρουάριο. Ένα ρεκόρ 13 φορτίων του ρωσικού ESPO, βασικού εξαγώγιμου τύπου πετρελαίου από τον Ειρηνικό, με φόρτωση Απριλίου κατευθύνθηκαν στην Ινδία, από μόλις τρία τον Φεβρουάριο, πριν από τον πόλεμο στο Ιράν.

Η Μόσχα έχει επίσης πραγματοποιήσει σπάνιες αποστολές πετρελαίου προς τις Φιλιππίνες και την Ιαπωνία, η οποία παρέλαβε το τέταρτο φορτίο της από τότε που οι εισαγωγές είχαν περιοριστεί στις αρχές του 2022. Πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τα ιαπωνικά διυλιστήρια παραλάμβαναν συνήθως τέσσερα έως πέντε φορτία τον μήνα ρωσικού πετρελαίου από τον Ειρηνικό.

Οι αυξημένες ροές έχουν ενισχύσει την ποσότητα ρωσικού πετρελαίου που βρίσκεται στη θάλασσα, αλλά το μεγαλύτερο μέρος αυτού του αργού βρίσκεται πλέον σε μεταφορά και όχι σε πλοία που παραμένουν ακινητοποιημένα. Τα φορτία από τον Ειρηνικό περνούν περισσότερο χρόνο στο ταξίδι, καθώς αυξάνονται οι αποστολές προς την Ινδία· αυτά τα ταξίδια διαρκούν κατά μέσο όρο περίπου τρεις εβδομάδες, σε σύγκριση με τέσσερις ημέρες προς την Κίνα.

Ως αποτέλεσμα, η ποσότητα ρωσικού πετρελαίου στη θάλασσα αυξήθηκε σε περίπου 115 εκατ. βαρέλια την Κυριακή, από περίπου 100 εκατ. βαρέλια τρεις εβδομάδες νωρίτερα. Ωστόσο, η ποσότητα σε αδρανή πλοία που παραμένουν σταθερά για περισσότερο από μία εβδομάδα παραμένει κάτω από 5 εκατ. βαρέλια.

Μεταφορές φορτίων



Συνολικά 34 δεξαμενόπλοια φόρτωσαν 26,46 εκατ. βαρέλια ρωσικού αργού την εβδομάδα έως τις 3 Μαΐου, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων και αναφορές λιμενικών πρακτόρων. Ο όγκος ήταν σχεδόν αμετάβλητος από τα 26,56 εκατ. βαρέλια σε 36 πλοία την προηγούμενη εβδομάδα.

Σε ημερήσια βάση, οι αποστολές την εβδομάδα έως τις 3 Μαΐου παρέμειναν σταθερές στα 3,78 εκατ. βαρέλια ημερησίως από αναθεωρημένα 3,79 εκατ. την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι υψηλότερες συνολικές ροές από το Μούρμανσκ στην Αρκτική αντιστάθμισαν εν μέρει τη μείωση των αποστολών από τα λιμάνια της Βαλτικής (Πριμόρσκ και Ουστ-Λούγκα) και το λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας (Νοβοροσίσκ).

Οι ροές εμφανίζουν έντονη μεταβλητότητα, επηρεαζόμενες από τον καιρό, τις εργασίες συντήρησης, τις κυρώσεις και τον χρονισμό των αποστολών.

Δεν πραγματοποιήθηκαν αποστολές του καζακικού τύπου Kebco την εβδομάδα αυτή.

Αξία εξαγωγών



Σε βάση μηνιαίου μέσου όρου, η ακαθάριστη αξία των εξαγωγών της Μόσχας αυξήθηκε στα 2,42 δισ. δολάρια την εβδομάδα για τις 28 ημέρες έως τις 3 Μαΐου, από αναθεωρημένα 2,35 δισ. δολάρια την περίοδο έως τις 26 Απριλίου. Η μικρή πτώση στις τιμές του Urals αντισταθμίστηκε από τις υψηλότερες τιμές του ESPO και την αύξηση των ροών. Αυτό οδήγησε τα έσοδα προς το “πολεμικό ταμείο” του Κρεμλίνου στο υψηλότερο επίπεδο από την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Οι τιμές του Urals υποχώρησαν για δεύτερη εβδομάδα, ενώ η αξία του ESPO από τον Ειρηνικό κινήθηκε αντίθετα, αντισταθμίζοντας τις περισσότερες απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας. Οι τιμές των ρωσικών εξαγωγών επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις στις προσδοκίες για τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, που αναταράσσει τα παγκόσμια benchmarks, καθώς και από την αυξημένη ζήτηση των ινδικών διυλιστηρίων για το ESPO.

Με αυτόν τον τετραεβδομαδιαίο υπολογισμό, η τιμή εξαγωγής του Urals από τη Βαλτική μειώθηκε περίπου κατά 2,10 δολάρια στα 96,27 δολάρια το βαρέλι, ενώ πτώση 2,20 δολαρίων έφερε τα φορτία της Μαύρης Θάλασσας στα 94,51 δολάρια. Η τιμή του ESPO αυξήθηκε κατά 0,70 δολάρια στα 92,67 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές παράδοσης στην Ινδία επίσης μειώθηκαν, κατά 3,30 δολάρια στα 126,21 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με στοιχεία της Argus Media.

Σε εβδομαδιαία βάση, η αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 2,57 δισ. δολάρια την εβδομάδα έως τις 3 Μαΐου, αυξημένη κατά 250 εκατ. δολάρια από την προηγούμενη εβδομάδα, φτάνοντας επίσης στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ροές ανά προορισμό

Οι παρατηρούμενες αποστολές προς τους ασιατικούς πελάτες της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων χωρίς τελικό προορισμό, αυξήθηκαν στα 3,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως στο διάστημα των 28 ημερών έως τις 3 Μαΐου, από αναθεωρημένα 3,24 εκατ. την προηγούμενη περίοδο.

Παρότι οι ποσότητες ρωσικού πετρελαίου σε πλοία που δηλώνουν προορισμό την Κίνα και την Ινδία έχουν μειωθεί έντονα τις τελευταίες εβδομάδες, ο όγκος σε πλοία χωρίς τελικό προορισμό έχει αυξηθεί σημαντικά, αντιστρέφοντας εν μέρει την εικόνα. Τα δεξαμενόπλοια συχνά δηλώνουν ενδιάμεσους προορισμούς μέχρι να περάσουν την Αραβική Θάλασσα, ενώ κάποια δεν δηλώνουν ποτέ τελικό προορισμό ακόμη και μετά την εκφόρτωση.

Οι ροές προς την Κίνα ανήλθαν στα 840.000 βαρέλια ημερησίως στην περίοδο τεσσάρων εβδομάδων έως τις 3 Μαΐου, από αναθεωρημένα 990.000 βαρέλια την προηγούμενη περίοδο. Περίπου 820.000 βαρέλια ημερησίως κατευθύνονταν προς την Ινδία, από 1,01 εκατ. προηγουμένως.

Ωστόσο, 1,72 εκατ. βαρέλια ημερησίως βρίσκονται σε πλοία χωρίς δηλωμένο τελικό προορισμό. Από αυτά, περίπου 1,44 εκατ. βρίσκονται σε πλοία από δυτικά ρωσικά λιμάνια που δηλώνουν Πορτ Σάιντ ή τη Διώρυγα του Σουέζ, ή σε πλοία από λιμάνια του Ειρηνικού χωρίς σαφή προορισμό, ενώ άλλα 280.000 βαρέλια ημερησίως βρίσκονται σε πλοία που δεν έχουν δηλώσει καν προορισμό.

Οι ροές προς την Τουρκία μειώθηκαν ελαφρά στα περίπου 130.000 βαρέλια ημερησίως.

Οι μηνιαίες ροές προς τη Συρία παρέμειναν αμετάβλητες στα 25.000 βαρέλια ημερησίως, με ένα πλοίο από την Αρκτική να ακολουθεί πορεία που φαίνεται να κατευθύνεται προς τη χώρα της Ανατολικής Μεσογείου. Τα πλοία που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο προς τη Συρία σπάνια δηλώνουν προορισμό και συνήθως “εξαφανίζονται” από τα συστήματα παρακολούθησης όταν βρίσκονται νότια της Κρήτης, καθιστώντας δύσκολη την εκτίμηση των ροών πριν φτάσουν στο λιμάνι της Μπανιάς, όπου συχνά εντοπίζονται μέσω δορυφορικών εικόνων.

capital.gr